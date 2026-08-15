Indonésii zasáhlo silné zemětřesení, nejméně pět mrtvých

Libor Novák

15. srpna 2026 9:35

Zemětřesení, ilustrační foto
Zemětřesení, ilustrační foto Foto: Pixabay

Silné zemětřesení o síle 7,7 stupně podle Richterovy škály zasáhlo v sobotu v brzkých ranních hodinách indonéský ostrov Flores v provincii Východní Nusa Tenggara. Podle dosavadních informací provinčního guvernéra Emanuela Melkiadese Laky Leny si katastrofa vyžádala nejméně pět lidských životů, přičemž oběti byly zasypány troskami budov během spánku. Na místě zasahují záchranáři, kteří se snaží vyprostit případné přeživší uvízlé v poškozených stavbách.

K prvním otřesům došlo krátce před pátou hodinou ranní místního času v hloubce přibližně patnácti kilometrů. Oblast následně zasáhly desítky následných otřesů, z nichž nejsilnější dosáhl magnituda 6,1. Úřady bezprostředně po události vydaly varování před vlnou tsunami, které však po přibližně třech hodinách odvolaly.

Záběry z přístavu v Maumere zachycují silné poškození infrastrukturních objektů. Z terminálu se odtrhly velké kusy betonu přímo na cestující čekající na trajekt a kolaps nástupního můstku způsobil pád několika lidí do moře. Po vyhlášení výstrahy před tsunami se stovky obyvatel na motocyklech začaly masově evakuovat do vnitrozemí a vyšších poloh.

Odborníci i záchranné složky upozorňují, že celkový rozsah škod bude možné přesně vyhodnotit až s časovým odstupem, neboť se jedná o odlehlý a hornatý region. V okrese Nagekeo úřady evakuovaly přibližně dva tisíce obyvatel a z místa jsou hlášeny rozsáhlé majetkové škody na obytných i veřejných budovách.

Obyvatelé pobřežních vesnic popisují dramatické okamžiky, kdy je silné otřesy probudily ze spánku. V mnoha oblastech zaznamenali dočasný ústup mořské hladiny, což vyvolalo paniku a bleskovou evakuaci směrem ke křižovatkám a kopcům. Indonéská národní agentura pro řešení následků katastrof apeluje na obyvatelstvo, aby zachovalo klid, nevstupovalo do narušených budov a vyhýbalo se pobřežním zónám.

Riziko dalších otřesů nutí místní obyvatele zůstávat pod širým nebem a odmítat návrat do svých domovů. V terénu aktuálně probíhá rychlé vyhodnocování situace, jehož cílem je ověřit přesné počty zraněných i rozsah strukturálních škod v nejvíce zasažených oblastech.

Indonésie leží v takzvaném Tichomořském ohnivém kruhu, což z ní dělá jednu z seismicky nejaktivnějších oblastí na světě. Silná zemětřesení a sopečná činnost jsou zde poměrně častým jevem, přičemž nejnovější událost opět připomněla zranitelnost tohoto souostroví vůči přírodním živlům.

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Zdroj: Libor Novák

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