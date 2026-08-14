Protiválečný politik Naděždin, kterému Moskva nepovolila kandidovat proti Putinovi, uprchl z Ruska

Ruský opoziční a protiválečný politik Boris Naděždin opustil Rusko a odcestoval do Paříže poté, co čelil stupňujícímu se tlaku ze strany ruských úřadů. Do Francie odjel narychlo po obdržení předvolání od Vyšetřovacího výboru Ruské federace, přičemž se obával bezprostředně hrozícího zatčení a uvěznění v moskevské věznici Lefortovo. Kvůli spěšnému odjezdu musel v zemi zanechat svou rodinu a zmeškal i svatbu vlastní dcery.
Naděždin ještě nedávno plánoval kandidovat v záříjových parlamentních volbách, úřady však proti němu podnikly sérii represivních kroků. Dne 10. července ho ministerstvo spravedlnosti zařadilo na seznam takzvaných zahraničních agentů, čímž mu podle zákona znemožnilo ucházet se o veřejné funkce.
Když oznámil, že hodlá v kampani pokračovat, byl zadržen za údajné zobrazování extremistických symbolů a v půli července dostal pokutu. Krátce nato se v jeho profilu na státním portálu služeb objevil zákaz vycestování ze země, který však z systému nečekaně zmizel hned den po doručení předvolání od Vyšetřovacího výboru. Naděždin tento postup interpretuje jako záměrný signál Kremlu, který opozičním politikům po zahájení trestního stíhání často záměrně otevírá cestu k odchodu do exilu.
Boris Naděždin působil v ruské politice čtyři desetiletí. Do širšího povědomí se zapsal začátkem roku 2024, kdy se pokusil kandidovat v prezidentských volbách proti Vladimiru Putinovi s programem označujícím válku na Ukrajině za fatální chybu.
Sběr podpisů na podporu jeho kandidatury tehdy vyvolal po celém Rusku vlnu veřejné podpory, ústřední volební komise ho však k volbám nepřipustila s odkazem na neplatnost části sebraných podpisů. Následně čelil finančním a právním problémům včetně bankrotu, při kterém přišel o svůj dům.
Navzdory represím Naděždin pozoruje posun v náladách ruské společnosti. Podle jeho slov roste mezi obyvateli, elitami i v blízkém okolí Vladimira Putina touha po ukončení války a uvědomění si jejích dopadů na ruskou ekonomiku a města.
Ruskému prezidentovi zároveň podle průzkumů klesá popularita, což si vedení státu podle Naděždina uvědomuje a ví, že obnovení široké podpory veřejnosti je možné pouze zastavením bojů.
Kreml na klesající podporu reaguje dalším zpřísňováním represí. Ruský nejvyšší soud nedávno zamezil v účasti v parlamentních volbách také straně Jabloko, která představovala poslední povolenou liberální a protiválečnou formaci v zemi.
Naděždin zdůraznil, že na rozdíl od zavražděného Borise Němcova či zemřelého Alexeje Navalného nikdy nepřekračoval základní nepsaná pravidla systému, mezi něž patřilo vynechání osobní kritiky Vladimira Putina a odmítání financování ze zahraničí. Současné kroky režimu však podle něj ukazují, že se pravidla změnila a jakákoli kritika války v Rusku je již zcela nemožná.
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Zdroj: Libor Novák