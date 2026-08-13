Životní podmínky na palubě americké letadlové lodi USS Abraham Lincoln vyvolávají vážné znepokojení a dostávají pod tlak vojenské velení i administrativu prezidenta Donalda Trumpa.
Plavidlo působí na Blízkém východě v souvislosti s válečným konfliktem s Íránem a na moři strávilo již více než 250 dní. Situace na palubě přiměla amerického senátora Richarda Blumenthala k požadavku na oficiální vysvětlení ze strany armády.
Podle webu The Guardian posádka lodi vážným nedostatkům základního zásobování, problémům s pitnou vodou a nefunkční sociální infrastrukturou.
Média rovněž upozorňují na zhoršující se psychický stav námořníků, výskyt pokusů o sebevraždu, bezpečnostní rizika na palubě a kolaps poštovního systému, kvůli němuž se zásilky pro posádku ztrácejí a zpožďují o celé měsíce.
Letadlová loď opustila domovský přístav v San Diegu loni v listopadu, kdy zamířila do Jihočínského moře. Před únorovým vypuknutím útoků na Írán byla převelena do oblasti Blízkého východu. Oficiální datum návratu plavidla do Spojených států nebylo dosud stanoveno.
Americký ministr obrany Pete Hegseth ve čtvrtek veškeré zprávy o kritických podmínkách odmítl a označil je za zcela zkreslené.
Senátor Blumenthal nicméně trvá na prověření všech hlášených incidentů a požaduje podrobné informace o zajištění péče o členy armády nasazené v dlouhotrvající operaci.
Související
Exšéf Mossadu: Izraelští špioni opakovaně pronikli do íránského jaderného zařízení ve Fordo
Trump se v Íránu spletl. Nové vedení jmenované Chámeneím prosazuje agresivní přístup
Aktuálně se děje
včera
Musk vydělává jen z Tesly miliardy. Jeho příjem převyšuje plat zaměstnanců 2,5milionkrát
včera
Kolaps zásobování, pokusy o sebevraždu. Námořníci na letadlové lodi zakotvené u Íránu tlak války nezvládají
včera
V muniční továrně nedaleko Říma došlo k masivnímu výbuchu
včera
Proč Trump zastírá fakta o Hormuzském průlivu? Nehodí se mu růst cen před volbami
včera
Dívali jste se na zatmění Slunce bez ochrany? Lékaři prozradili, jak poznáte, že máte poškozený zrak
včera
Japonsko se bouří proti návštěvě Putina na sporných Kurilských ostrovech
včera
OBRAZEM: Zatmění Slunce uchvátilo Čechy i Evropany, příští rok nás čeká znovu
včera
V přístavu v Rotterdamu došlo k výbuchu, nejméně jeden mrtvý
včera
Další vlna veder je tady. Extrémní počasí opět spaluje Evropu
včera
Co znamená podpis příkazu o vakcínách? Trump nemění očkování, ale důvěru v medicinský zázrak
včera
Babiš obešel Motoristy. Sucho začal řešit se svým bývalým ministrem
včera
Počasí beze srážek má důsledky. Nebezpečí požárů už se týká celého Česka
včera
Ruská armáda našla nový zdroj rekrutů. Studenti ze škol
včera
Rusko už nemůže válku ignorovat. Propad popularity Putina už reflektují i prokremelské průzkumy
včera
Počasí v Asii je tak extrémní, že se brambory doslova vaří v zemi
včera
Dejte nám 10 procent svých raket do Patriotů a zničíme všechny ruské balistické střely, vzkázal Zelenskyj USA
včera
Trump nebyl sám. Z Turecka s ním potají odletěl jediný ministr
včera
Víkendové počasí přinese změnu. Teploty opět poletí nahoru
12. srpna 2026 21:59
Páral nebude mít veřejný pohřeb. Rodina se chce rozloučit jinak
12. srpna 2026 21:02
Situace se stabilizuje, hlásí ministerstvo. Jde o důležitý lék na rakovinu
Dostupnost tamoxifenu v České republice se výrazně zlepšuje. Díky intenzivní koordinaci Ministerstva zdravotnictví a Státního ústavu pro kontrolu léčiv s výrobci a distributory míří v těchto a následujících dnech do České republiky přes 10 000 balení tamoxifenu. Další dodávky jsou zajišťovány také pro podzimní období.
Zdroj: Jan Hrabě