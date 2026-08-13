OBRAZEM: Zatmění Slunce uchvátilo Čechy i Evropany, příští rok nás čeká znovu

Miliony lidí napříč Evropou sledovaly nejvýraznější zatmění Slunce za téměř tři desetiletí. Zatímco obyvatelé Česka měli možnost pozorovat částečné zatmění, během něhož Měsíc zakryl většinu slunečního disku, jiné části kontinentu zažily úplnou tmu. Pás úplného zatmění zasáhl především Grónsko, Island a Španělsko. Pozorovatelé na mnoha místech Evropy reagovali na nebeské divadlo hlasitým jásotem a úžasem.
Na území Česka začal astronomický úkaz po devatenácté hodině. Vrchol zatmění nastal krátce po dvacáté hodině, kdy Měsíc zakryl více než 80 procent slunečního povrchu.
Zájem o pozorování zastihl mnohé prodejce nepřipravené, což vedlo k akutnímu nedostatku speciálních ochranných brýlí. Vzácné pomůcky se před začátkem úkazu rychle vyprodaly v kamenných obchodech i v online prodejnách. Lidé bez brýlí si proto pomáhali cedníky, krabicemi od cereálií nebo proděravěnými papíry.
Mnohem magičtější podívanou nabídlo Španělsko, kde nastalo úplné zatmění okolo půl osmé večer britského času. Slunce, Měsíc a Země se dostaly do jedné přímky a obloha na zhruba dvě minuty zcela potemněla. Pozorovatelé v oblasti sdíleli obrovské nadšení a popisovali událost jako připomínku toho, jak úžasný je vesmír.
Během úplného zatmění mohli lidé sledovat zářící sluneční korónu, kterou tvoří superhorké proudy plynů tryskající tisíce kilometrů do prostoru. Při detailním pohledu byly patrné také růžové smyčky plynů, takzvané protuberance, které sledovaly turbulentní magnetické pole Slunce.
Samotná fáze úplného zatmění trvala necelé dvě minuty, přesto zanechala v přihlížejících nezapomenutelný dojem. Celý pás úplného zatmění přitom původně začal na severním cípu Sibiře a přes Severní ledový oceán pokračoval dále k jihu.
Možnost pozorovat úplné zatmění Slunce ze Země je podle astronomů oslovených webem BBC pozoruhodnou kosmologickou shodou okolností. Slunce je od naší planety vzdáleno sto padesát milionů kilometrů, což je čtyřsetkrát dále než Měsíc.
Průměr Měsíce je však zároveň čtyřsetkrát menší než průměr Slunce, díky čemuž se oba objekty jeví na obloze jako stejně velké. Pokud by byl Měsíc o něco menší nebo dále od Země, k úplnému zatmění by nikdy nedošlo.
Úplné zatmění Slunce se na některém místě Země odehrává přibližně jednou za osmnáct měsíců. Pro jedno konkrétní místo na povrchu planety však jde o mimořádně vzácný jev, který se opakuje zhruba jednou za čtyři sta let.
Mezi roky 2026 a 2028 nastane období bohaté na úplná zatmění, během něhož bude možné ve světě pozorovat tři tyto úkazy. V Česku bude další výraznější částečné zatmění k vidění v roce 2027 s padesátiprocentním zakrytím.
Související
Dívali jste se na zatmění Slunce bez ochrany? Lékaři prozradili, jak poznáte, že máte poškozený zrak
MAPA: Kde pozorovat zatmění Slunce? Najděte si místo přímo ve vašem okolí
Aktuálně se děje
před 47 minutami
V muniční továrně nedaleko Říma došlo k masivnímu výbuchu
před 2 hodinami
Proč Trump zastírá fakta o Hormuzském průlivu? Nehodí se mu růst cen před volbami
před 3 hodinami
Dívali jste se na zatmění Slunce bez ochrany? Lékaři prozradili, jak poznáte, že máte poškozený zrak
před 4 hodinami
Japonsko se bouří proti návštěvě Putina na sporných Kurilských ostrovech
před 4 hodinami
OBRAZEM: Zatmění Slunce uchvátilo Čechy i Evropany, příští rok nás čeká znovu
před 5 hodinami
V přístavu v Rotterdamu došlo k výbuchu, nejméně jeden mrtvý
před 6 hodinami
Další vlna veder je tady. Extrémní počasí opět spaluje Evropu
před 7 hodinami
Co znamená podpis příkazu o vakcínách? Trump nemění očkování, ale důvěru v medicinský zázrak
před 8 hodinami
Babiš obešel Motoristy. Sucho začal řešit se svým bývalým ministrem
před 8 hodinami
Počasí beze srážek má důsledky. Nebezpečí požárů už se týká celého Česka
před 8 hodinami
Ruská armáda našla nový zdroj rekrutů. Studenti ze škol
před 9 hodinami
Rusko už nemůže válku ignorovat. Propad popularity Putina už reflektují i prokremelské průzkumy
před 10 hodinami
Počasí v Asii je tak extrémní, že se brambory doslova vaří v zemi
před 10 hodinami
Dejte nám 10 procent svých raket do Patriotů a zničíme všechny ruské balistické střely, vzkázal Zelenskyj USA
před 11 hodinami
Trump nebyl sám. Z Turecka s ním potají odletěl jediný ministr
před 13 hodinami
Víkendové počasí přinese změnu. Teploty opět poletí nahoru
včera
Páral nebude mít veřejný pohřeb. Rodina se chce rozloučit jinak
včera
Situace se stabilizuje, hlásí ministerstvo. Jde o důležitý lék na rakovinu
včera
Bývalý šéf České pošty Knap podlehl vážné nemoci
včera
Policie vyšetřuje pondělní tragickou zkoušku potrubí v Praze
Pražská policie vyšetřuje pondělní tragédii při zkoušce potrubí ve Stodůlkách, kdy jeden člověk zemřel a další dva lidé utrpěli zranění. V případu byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z několika trestných činů.
Zdroj: Jan Hrabě