Japonsko se bouří proti návštěvě Putina na sporných Kurilských ostrovech

Libor Novák

13. srpna 2026 15:51

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.
Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023. Foto: Kremlin.ru

Japonská premiérka Sanae Takaiči v čtvrtek ostrými slovy odsoudila vůbec první návštěvu ruského prezidenta Vladimira Putina na sporných Kurilských ostrovech a označila ji za naprosto nepřijatelnou. Ruská státní média informovala, že Putin navštívil ostrov Iturup, který je v Japonsku známý pod názvem Etorofu. Jedná se o jeden ze čtyř ostrovů Kurilského souostroví, na které si dlouhodobě nárokují právo jak Rusko, tak Japonsko.

Podle vyjádření premiérky Takaiči pro novináře tato cesta výrazně zhoršila vztah japonské veřejnosti vůči Rusku, píše BBC. Předsedkyně japonské vlády zdůraznila, že souostroví představuje historicky i podle mezinárodního práva výhradní území Japonska. Územní spor o Kurilské ostrovy trvá mezi oběma státy již celá desetiletí a zůstává hlavním důvodem, proč Moskva a Tokio po skončení druhé světové války nepodepsaly oficiální mírovou smlouvu.

Kurilské ostrovy se nacházejí v rozlehlé oblasti mezi nejsevernějším japonským ostrovem Hokkaidó a ruským poloostrovem Kamčatka. Čtyři nejjižnější ostrovy tohoto řetězce jsou v Japonsku označovány jako Severní území. Podle dostupných informací ruských státních médií si Putin během své návštěvy prohlédl místní provozovny na zpracování ryb a hovořil s obyvateli ostrova.

Premiérka Takaiči ve svém projevu přímo z úřadu vlády prohlásila, že krok ruského prezidenta zraňuje city japonského lidu a je zcela neslučitelný s konzistentním postojem Japonska k otázce Severních území. Zástupci japonské administrativy vyjádřili očekávání, že ruská strana odešle tuto záležitost s maximální vážností.

Ještě před vyjádřením premiérky vystoupil japonský ministr zahraničních věcí Tošimicu Motegi. Šéf diplomacie zopakoval, že ostrovy jsou z historického i právního hlediska nezpochybnitelným japonským územím, a potvrdil, že vláda v Tokiu proti Putinově návštěvě zaslala oficiální ostrý protest. Snahy o vyřešení tohoto dlouholetého teritoriálního sporu nepřinesly v průběhu let žádný zásadní posun.

Vztahy mezi oběma zeměmi navíc zůstávají značně chladné v důsledku sankcí, které Japonsko uvalilo na Rusko po zahájení invaze na Ukrajinu v roce 2022. Japonská strana v minulosti opakovaně protestovala proti návštěvám jiných vysokých ruských představitelů na sporném území, včetně bývalých i současných ruských premiérů.

Pro Ruskou federaci mají Kurilské ostrovy klíčový strategický význam a Moskva na nich v posledním desetiletí výrazně posílila svou vojenskou přítomnost. Ostrov Iturup slouží jako hlavní ruská vojenská letecká základna v celé oblasti. V tomto regionu navíc probíhají pravidelná ruská vojenská cvičení, která vyvolávají opakovanou kritiku ze strany Japonska. Nedávno navíc oblastí sporných ostrovů společně propluly válečné lodě Ruska a Číny v rámci hlídkové mise.

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