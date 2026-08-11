13 mrtvých a přes 70 zraněných. Ukrajina podnikla nejničivější útok na Rusko za poslední roky

Ukrajinské bezpilotní letouny, které zasáhly město Nižněkamsk v ruské republice Tatarstán, podle místních úřadů způsobily úmrtí nejméně 13 lidí a zranění dalších 75 osob. Podle webu CNN je o nejničivější útok na ruském území za poslední dva roky. Vzhledem k rozsahu následků si vyžádal okamžitou pozornost regionálních i státních orgánů.
Cíl zásahu leží více než tisíc kilometrů východně od Moskvy. V Nižněkamsku se nachází technologicky vyspělá rafinérie Taneco, kterou ukrajinské ozbrojené síly označily za svůj hlavní terč. Na videích zveřejněných na sociálních sítích je vidět masivní požár a stoupající hustý dým v těsné blízkosti objektů připomínajících věže ropného průmyslu, přesné místo dopadu však zůstává nejasné.
Ruský vyšetřovací výbor potvrdil, že mezi oběťmi v Nižněkamsku je i jedno dítě. Tisková služba regionu následně upřesnila, že 21 zraněných muselo být hospitalizováno v nemocničních zařízeních. Současně přišly zprávy z Bělgorodské oblasti sousedící s Ukrajinou, kde úřadující guvernér Alexandr Šuvajev oznámil úmrtí dalších čtyř lidí během posledních čtyřiadvaceti hodin.
Tento incident zapadá do širšího trendu posilování vzdušných úderů z obou stran konfliktu v době, kdy pozemní frontová linie spíše stagnuje. Drony a rakety čím dál častěji pronikají oslabenou protivzdušnou obranou, což vede ke zvýšeným ztrátám na životech obyvatel a škodám na infrastruktuře. OSN uvádí, že civilní oběti v letošním roce oproti předchozím obdobím vzrostly.
Ukrajina v posledních měsících pokročila ve vývoji technologií pro drony dlouhého doletu, což jí umožňuje pravidelně zasahovat cíle hluboko v ruském vnitrozemí. Vedle ropných rafinérií, tankerů či elektrických stanic se terčem útoků stávají i distribuční centra a logistické sklady největšího ruského internetového prodejce Wildberries.
Právě zásah skladů společnosti Wildberries v minulém měsíci si v jediném dni vyžádal nejméně osm lidských životů. Až do nynějšího úderu v Tatarstánu se jednalo o vůbec nejničivější akci ukrajinských sil na ruském území z hlediska počtu obětí.
Navzdory rostoucí frekvenci ukrajinských operací zůstává objem každodenních ruských vzdušných útoků na ukrajinské území nesrovnatelně vyšší. Příkladem byl útok z počátku tohoto měsíce, kdy ruské rakety během jediné noci usmrtily v Kyjevské oblasti nejméně 17 lidí a desítky dalších zranily.
Následky těchto úderů na ukrajinské straně prohlubuje akutní nedostatek obranných prostředků proti balistickým raketám. Ukrajinská správa proto intenzivně jedná se svými zahraničními spojenci a usiluje o doplnění zásob střel pro systémy Patriot americké výroby.
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Zdroj: Libor Novák