Francie zavádí kvůli vedru krizový stav. Domácnostem omezuje spotřebu vody

Francie se potýká s mimořádně závažnou krizí způsobenou vlnami veder a přetrvávajícím suchem. Podle oficiálních informací ministerstva pro ekologickou tranzici podléhá v současné době omezením spotřeby vody již téměř sedmdesát procent území státu. Nepříznivý vývoj počasí z posledních tří měsíců vytváří nebývalý tlak na veškeré vodní zdroje v zemi.
Zprávy z místních úřadů potvrdily, že k devátému srpnu zasáhla opatření omezující nakládání s vodou naprostou většinu francouzského vnitrozemí včetně metropole Paříže. Z celkového počtu 101 departementů se již 67 ocitlo v nejvyšším stupni krizové pohotovosti. Tato situace si vyžádala přísnou regulaci spotřeby pro obyvatele i podnikatelské subjekty.
V oblastech s vyhlášeným krizovým stavem platí nejpřísnější pravidla, kde je využívání vody vyhrazeno výhradně pro prioritní potřeby. Zajištěno musí být především zdravotnictví, složky integrovaného záchranného systému, dodávky pitné vody a nezbytná sanitace. Běžný chod domácností i hospodářství se tak dostává do výrazně omezeného režimu.
V regionech s nižšími stupni výstrahy platí mírnější, avšak stále citelná omezení. Zákazy se týkají například zalévání soukromých zahrad i veřejné zeleně, napouštění bazénů či mytí automobilů. Místní zemědělci musí rovněž výrazně redukovat zavlažování plodin, což vyvolává obavy z dopadů na letošní úrodu.
Krizi prohlubuje také kritický stav podzemních vodních zásob, ze kterých pochází většina pitné vody ve Francii. Úřad pro geologický a zemní výzkum (BRGM) informoval, že dvě třetiny vodonosných vrstev klesly pod úroveň svých běžných průměrných hodnot. Tento nepříznivý trend zasáhl značnou část celé západní Evropy.
Kritický úbytek podzemních vod je v letošní letní sezóně obzvláště výrazný kvůli kombinaci dvou hlavních faktorů. Na jedné straně stojí dlouhodobý nedostatek dešťových srážek, na straně druhé pak prudce rostoucí poptávka po vodě. Zvýšenou spotřebu evidují úřady především v odvětví zemědělství a v souvislosti s vrcholící turistickou sezónou.
Statistiky národní meteorologické služby Météo-France ukazují, že letošní červenec byl nejsledovanějším nejteplejším měsícem ve francouzské historii. Z hlediska úhrnu srážek se pak zařadil na třetí nejsušší příčku od počátku měření, přičemž celostátní srážkový deficit dosáhl téměř sedmdesáti procent oproti dlouhodobým normám.
Série vln veder v uplynulých měsících lámala teplotní rekordy, přinesla tisíce nadbytečných úmrtí a přispěla k rozsáhlým lesním požárům. Ministerstvo životního prostředí potvrdilo, že dodávky pitné vody jsou v mnoha oblastech na hranici kapacit. V některých regionech již dokonce došlo k přerušení dodávek z kohoutků, což zasáhlo více než třicet tisíc obyvatel.
V postižených obcích je pitná voda distribuována prostřednictvím cisternových vozů nebo v balených lahvích. Ministryně pro ekologickou tranzici Monique Barbutová v reakci na vyhrocenou situaci svolala na středu mimořádné krizové jednání, jehož cílem je přehodnotit dosavadní postupy a koordinovat další kroky krizového řízení.
Vyhlídky na nejbližší dny navíc nepřinášejí žádnou úlevu, neboť Francii a další části Evropy zasahuje nová vlna veder. Meteorologové varují, že na jihovýchodě země teploty opět přesáhnou hranici 35 stupňů Celsia a extrémní horko se bude v průběhu týdne dále rozšiřovat napříč celým francouzským územím.
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Zdroj: Libor Novák