Putinova hlásná trouba ve Francii skončila. Paříž vyhostila bývalou šéfku proruské televize

Francouzské úřady vydaly příkaz k vyhoštění ruské novinářky a televizní komentátorky Xenie Fedorovové, kterou obviňují ze šíření kremelské propagandy, dezinformací a z ohrožení veřejného pořádku. Paříž zároveň přistoupila ke zmrazení jejího majetku na dobu šesti měsíců. Bývalá šéfka francouzské pobočky státní televize RT France vyhoštění označila za politický tlak a cenzuru názorů, které se neslučují s oficiální linií francouzské vlády.
Podle ministerského výnosu se šestačtyřicetiletá Fedorovová dopouštěla jednání, které narušuje základní zájmy státu a představuje závažnou hrozbu pro bezpečnost. Úřady jí vyčítají, že fungovala jako nástroj pro dezinformační kampaně řízené z Moskvy, jejichž cílem bylo manipulovat veřejným míněním a oslabovat důvěru občanů ve francouzské i evropské instituce.
Komentátorka v reakci na sociálních sítích uvedla, že se vláda prezidenta Emmanuela Macrona rozhodla prohlásit její veřejná vystoupení za bezprostřední nebezpečí pro republiku. Namítá, že ve Francii žije téměř deset let v souladu se zákony, řádně platí daně a pouze v rámci své novinářské práce vyjadřuje vlastní názory. Proti rozhodnutí o zmrazení majetku i příkazu k vyhoštění se hodlá právně bránit.
Fedorovová vedla stanici RT France až do jejího definitivního uzavření v roce 2023, k němuž došlo v důsledku sankcí Evropské unie zavedených po ruské invazi na Ukrajinu. Po zániku ruské televize se začala pravidelně objevovat jako analytička ve francouzských konzervativních médiích spojených s miliardářem Vincentem Bollorém, například na televizní stanici CNews, rozhlasové stanici Europe 1 nebo v týdeníku Le Journal du Dimanche.
V současné době se novinářka nachází v domácím vězení a má zakázáno vykonávat na francouzském území pracovní činnost. Samotná deportace do Ruska však může být komplikovaná vzhledem k aktuálně velmi chladným diplomatickým vztahům mezi Paříží a Moskvou.
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Zdroj: Libor Novák