Nová data: Do španělské exklávy už dorazilo 60 tisíc migrantů. Téměř polovina se vrátila do Maroka

Do španělské exklávy Ceuta na severoafrickém pobřeží proniklo v posledních dnech z sousedního Maroka přibližně 60 tisíc migrantů. Podle předsedy místní autonomní vlády Juana Jesúse Vivase odpovídá tento počet více než polovině celkové populace tohoto města. Místní úřady zároveň potvrdily, že si pokusy o překonání hranice vyžádaly nejméně 34 lidských životů, přičemž řada lidí utonula v moři nebo podlehla zraněním při tlačenici u hraničních zábran na pláži Tarajal.
Španělské ministerstvo vnitra informovalo, že více než 25 tisíc příchozích se již dobrovolně vrátilo zpět na marocké území. Do zasažené exklávy v pátek osobní návštěvou zamířil španělský premiér Pedro Sánchez v doprovodu ministra vnitra Fernanda Grande-Marlasky. Sánchez označil masivní prolomení hranic za narušení územní celistvosti Španělska a vláda v Madridu do oblasti vyslala armádní posily, které mají pomoci Civilní stráži a policejním složkám se zajištěním bezpečnosti.
Situace přímo v ulicích města zůstává podle místních zástupců kritická a nepřehledná. Šéf odborového svazu příslušníků Civilní stráže Rachid Sbihi popsal stav jako vážnou humanitární krizi s tím, že dorazivší posily zvládají usměrňovat pouze nejnutnější zdravotnickou a humanitární péči. Tisíce migrantů včetně dětí bez doprovodu přespávají v parcích, na chodnících a bezcílně se pohybují po městě.
Na marocké straně hranice došlo ke střetům mezi bezpečnostními složkami a davu složenému převážně z mladých mužů. Marocká policie použila k rozprášení tisícového davu slzný plyn i vodní děla a zatkla přibližně tři desítky lidí. Přesto se do kopcovitého terénu nad hraničním přechodem nadále scházejí stovky dalších zájemců o překonání bariér.
Vývoj kolem Ceuty vyvolal okamžitou diplomacii a politické reakce v dalších evropských zemích. Itálie v návaznosti na události navrhla pozastavit členství Španělska v schengenském prostoru bez vnitřních hranic, na což Madrid reagoval předvoláním italského velvyslance. Francouzský ministr vnitra Laurent Nuñez pak oznámil okamžité zpřísnění kontrol na francouzsko-španělské hranici, do nichž zapojil mobilní policejní a vojenské jednotky.
Představitelé marockých úřadů k masivní vlně vydali oficiální stanovisko až po přímých jednáních se španělskou stranou. Příslušníci španělské policie a Civilní stráže se v ulicích Ceuty snažili směřovat nově příchozí do místního přijímacího střediska, zatímco davy migrantů procházely městem směrem k pobřeží, kde po překonání mořských zábran zůstávaly opuštěné šaty a záchranné kruhy.
Španělské exklávy Ceuta a Melilla představují jediné dvě pozemní hranice Evropské unie s africkým kontinentem a kontrola migrace v této oblasti je dlouhodobě citlivým tématem. Podobně rozsáhlé krizi čelila Ceuta v roce 2021, kdy do města během dvou dnů proniklo přes 10 tisíc lidí v důsledku diplomatické roztržky mezi Madridem a Rabatem ohledně Západní Sahary.
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Zdroj: Libor Novák