Armáda byla připravena ruskou raketu sestřelit, prohlásil Tusk

Polský premiér Donald Tusk potvrdil, že podle dosud shromážděných důkazů byla raketa, která během nočního ruského masivního náletu na Ukrajinu narušila vzdušný prostor Polska, ruská střela s plochou dráhou letu typu Ch-101. Předseda vlády zdůraznil, že polské ozbrojené síly i piloti reagovali na situaci velmi rychle a efektivně. Armáda byla podle jeho slov v plné pohotovosti a připravena objekt okamžitě sestřelit, pokud by v letu nad polským územím pokračoval.
Polské letectvo ještě před samotným incidentem preventivně vyslalo do vzduchu stíhací letouny a letoun včasné výstrahy, které situaci monitorovaly v reakci na starty ruských bombardérů dlouhého doletu. Do stavu zvýšené bojové pohotovosti byly uvedeny také pozemní systémy protivzdušné obrany a radarové jednotky. Armádní složky tak podrobně sledovaly celý vývoj situace v příhraniční oblasti.
Střela nakonec dopadla nedaleko obce Tarnawa-Kolonia v Lublinském vojvodství na východě země. Podle prvotních zpráv si událost nevyžádala žádná zranění ani materiální škody. Polské úřady a bezpečnostní složky místo dopadu neprodleně zajistily a pokračují v podrobném zkoumání zbytku objektu i přesných okolností jeho vniknutí do polského prostoru.
Premiér Donald Tusk se společně s ministrem obrany Władysławem Kosiniakem-Kamyszem a ministrem vnitra Marcinem Kierwińským vydal přímo do Lublinu, kde se zúčastnil koordinačního jednání se zástupci bezpečnostních služeb. Vláda zdůraznila, že od brzkých ranních hodin pracují všechny odpovědné orgány ve stavu vysoké mobilizace a koordinují další postup s mezinárodními spojenci.
Zásah polského prostoru proběhl na pozadí dalšího masivního vzdušného úderu, kterým Rusko během noci zasáhlo území Ukrajiny. Podle prvních oficiálních bilancí si ruské raketové a dronové útoky vyžádaly nejméně osm mrtvých, včetně dětí, a desítky zraněných. Nejkritičtější situace byla v oblasti Krivého Rohu, kde zásah balistickou raketou zničil obytný dům a připravil o život šest lidí.
Další oběti a rozsáhlé škody na infrastruktuře hlásila ukrajinská metropole Kyjev i západní Lvovská oblast, kde dopadly trosky sestřelených střel. Nová vlna masivního ostřelování přišla jen několik hodin poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj veřejně varoval před chystaným rozsáhlým náletem a vyzval západní spojence k urychlení dodávek systémů protivzdušné obrany.
Ukrajinský prezident apeloval především na Spojené státy a partnery disponující municí pro systémy Patriot, které jako jediné dokáží spolehlivě zachycovat ruské balistické rakety. Kyjev se potýká s kritickým nedostatkem obranných střel PAC-3 a zdůrazňuje, že jakékoliv zpoždění dodávek přináší další ztráty na lidských životech.
V reakci na sílící intenzitu ruských balistických úderů americký prezident Donald Trump vyjádřil záměr umožnit Ukrajině vlastní výrobu střel země-vzduch. Zelenskyj následně potvrdil, že s americkým prezidentem vedl konstruktivní jednání, jehož výsledkem je dohoda o poskytnutí výrobních licencí pro systémy Patriot ukrajinskému obrannému průmyslu.
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Zdroj: Jan Hrabě