Se spisovatelem Páralem se lidé rozloučili v Mariánských Lázních

Česko se ve středu rozloučilo s legendárním spisovatelem Vladimírem Páralem, který zemřel v předchozím průběhu srpna. Bylo mu 93 let, letošních narozenin už se těsně nedožil.
Páral zemřel v neděli 9. srpna, den před nedožitými 94. narozeninami. Poslední rozloučení proběhlo ve středu před polednem v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních na západě Čech. Podle informací webu iDnes.cz přišlo přibližně sto lidí, smuteční řeč pronesl farář plzeňské diecéze Řehoř Pavel Urban.
Páral se narodil v Praze, ale dětství a mládí prožil v Brně, kde po maturitě na střední škole zahájil studium na Vysokém učení technickém. Následně přešel na obor chemického inženýrství na VŠCHT v Pardubicích, který dokončil a stal se inženýrem. Oboru se pak věnoval na několika místech až do roku 1967, kdy nastoupil na dráhu spisovatele z povolání.
Psát nicméně začal již dříve. Prvním počinem byl román na pokračování Šest pekelných nocí, který původně vydal krajský deník Průboj. Zřejmě neslavnějším Páralovým dílem je román Milenci a vrazi. Kniha sice vyšla v roce 1969, ale brzy po vydání byla zakázána a až do sametové revoluce skončila v trezoru.
Páralovo dílo se dělí na černou a nedokončenou bílou pentalogii, spisovatel napsal také několik sci-fi románů a dalších knih.
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Zdroj: Lucie Podzimková