Prezident Pavel nepůjde ke komunálním volbám

Prezident České republiky Petr Pavel dnes odjel na soukromou zahraniční cestu. Do svého oficiálního pracovního programu se navrátí v pondělí 19. října 2026, kdy má naplánováno přijetí nově nastupujících velvyslanců.
Po celou dobu svého pobytu mimo republiku zůstává hlava státu v nepřetržitém kontaktu s Kanceláří prezidenta republiky pro případ, že by bylo nutné řešit jakoukoliv nečekanou či mimořádnou událost. Hrad k cestě upřesnil pouze to, že prezident zamířil do země mimo Evropskou unii, konkrétní cílová místa však vzhledem k soukromému charakteru cesty veřejnosti neposkytne.
Vzhledem ke svému pobytu v zahraničí se prezident nezúčastní nadcházejícího hlasování ve volbách do zastupitelstva ve své domovské obci Černouček. Petr Pavel vyjádřil nad touto chybou v plánování lítost, neboť ho mrzí, že jako hlava státu nepůjde k volební urně. Cesta totiž časově plně zasahuje do termínu konání podzimních voleb, jejichž datum sám na začátku léta stanovil.
Volby do obecních zastupitelstev se v České republice uskuteční v pátek 9. října a v sobotu 10. října 2026, a to tradičně společně s prvním kolem voleb do třetiny Senátu. O jejich oficiálním vyhlášení rozhodl prezident Petr Pavel 26. června 2026. Nadcházející hlasování je přitom vůbec prvním, které proběhne podle nové novely Ústavy České republiky účinné od 1. ledna 2026. Tato legislativní změna nově pevně ukotvila, že se obecní, krajské i senátní volby konají vždy první celý říjnový týden.
Kromě samotného termínu zůstává zachován osvědčený volební model. Ve specifické situaci budou voliči v hlavním městě a v dalších územně členěných statutárních městech, kterými jsou Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec, Ústí nad Labem, Pardubice a Opava. V těchto městech budou lidé odevzdávat své hlasy jak pro kandidáty do velkého zastupitelstva města, tak i do zastupitelstev svých konkrétních městských částí nebo obvodů.
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Zdroj: Libor Novák