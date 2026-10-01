Norimberský proces. Před 80 lety padly rozsudky

Po druhé světové válce se svět vypořádával s následky válečného konfliktu, ale také s nacistickými zločinci. Ti byli souzeni v rámci tzv. Norimberského procesu, který začal v listopadu roku 1945 a skončil přesně před 80 lety, dne 1. října 1946. Tehdy byly vyneseny rozsudky: padly tresty smrti, doživotí i dlouhodobé odnětí svobody. Někteří jedinci byli ovšem osvobozeni a ti nejhorší zločinci se soudu ani nedožili, protože spáchali sebevraždu.
Sebevraždy ještě před soudem
Dalo by se říci, že ti nejhorší nacisté, kteří by si skutečně zasloužili ty nejpřísnější tresty, spáchali sebevraždu na konci druhé světové války. Adolf Hitler již v dubnu 1945 věděl, že válka nedopadne v jeho prospěch. A tak posledního dubnového dne toho roku spáchal ve svém berlínském bunkru sebevraždu. Spolu se svou milenkou Evou Braunovou, kterou si krátce předtím vzal za manželku, pozřeli kapsli s jedem. Hitler se pro jistotu ještě zastřelil. Ve stejný den, zhruba o hodinu později, Hitlera následoval jeho nejvěrnější příznivec Joseph Goebbels. I on (a zároveň celá jeho rodina) se otrávil kyanidem. O necelý měsíc později, 23. května 1945, zvolil dobrovolný odchod ze světa otrávením i velitel SS Heinrich Himmler. Ten, který přímo organizoval masové vyvražďování v koncentračních táborech, se tedy také vyhnul poválečnému soudu.
Odsouzeni k trestu smrti
Před 80 lety bylo k trestu smrti odsouzeno celkem 12 nacistických zločinců, někteří z nich na výkon trestu nečekali a spáchali sebevraždu. Již 2. května 1945 se zabil Hitlerův osobní tajemník Martin Bormann. V době, kdy probíhal Norimberský proces, byl tento muž oficiálně nezvěstný, a proto byl souzen v nepřítomnosti. Trest smrti nebyl ovšem nikdy vykonán, protože Bormann byl již dávno mrtvý. Na to se ale přišlo až o mnoho let později, v roce 1998, kdy byly jeho ostatky identifikovány díky analýze DNA. Na začátku 70. let minulého století se totiž při stavebních pracích u jednoho berlínského nádraží nalezly lidské kosterní pozůstatky, u nichž soudní lékař rozpoznal jako příčinu smrti otravu kyanidem a dobu smrti stanovil právě někdy na konec války. Až na konci 90. let mohla být provedena analýza DNA, díky níž byly ostatky ztotožněny s osobou Hitlerova tajemníka.
Trest smrti oběšením si vyslechl také Hermann Göring, velitel letectva i strůjce gestapa, který v mnohém Hitlera zastupoval. V noci před popravou spolkl kapsli kyanidu, kterou dobře ukryl při nástupu do vězení právě pro tento případ.
Nakonec se tedy dne 16. října 1946 uskutečnily popravy celkem deseti nacistických válečných zločinců. Všichni byli oběšeni, výkonu trestu se ujali členové americké armády. Popravy neprobíhaly bez problémů. Kvůli špatně změřeným provazům někteří odsouzení umírali dlouho – nedošlo u nich k rychlé smrti v důsledku zlomení vazu, ale byli pomalu škrceni. Když později norimberské popravy hodnotili historikové, pár z nich vyjádřilo domněnku, zda toto trápení odsouzených nebylo záměrem. Ostatky popravených byly zpopelněny a vysypány do řeky Isar.
Odnětí svobody na doživotí?
V rámci Norimberského procesu byly vyřčeny tři doživotní tresty. Ve vězení však zemřel jen jeden z odsouzených, a to někdejší vůdce NSDAP Rudolf Hess. Údajně spáchal roku 1987 ve věznici sebevraždu. Protože mu již tehdy bylo 93 let a byl ve velmi špatném zdravotním stavu, jeho syn spekuloval o tom, že ho někdo zavraždil. Další z doživotně odsouzených byl válečný ministr hospodářství Walther Funk. Toho z vězení v roce 1957 kvůli vážné nemoci propustili, zemřel na svobodě o tři roky později. V roce 1955 ze stejného důvodu opustil vězení i válečný velitel námořnictva Erich Raeder, ten žil následně na svobodě pět let.
Související
Demokraticky legitimizovaní nacisté? AfD nabírá na síle a zpochybňuje poválečný konsenzus
Heydricha měla za hrdinu. Manželka protektora byla věrná nacismu až do smrti
Aktuálně se děje
včera
Houbaři se učí sbírat neobvyklé druhy. Na horách jsou podmínky stále dobré
včera
Norimberský proces. Před 80 lety padly rozsudky
včera
Trump se rozhodnutí soudu nepodřídil. Novináře opět vyhodil
včera
Překvapení se nekoná. Babišova vláda ustála hlasování o nedůvěře
včera
O Turkovi stále není rozhodnuto. Babiš neví, jestli zůstane na ministerstvu
včera
Tragický útok nožem na slovenské základní škole má druhou oběť
včera
Stovky zadržených, desítky zraněných policistů. Ve Francii vypukly ostré protesty studentů
včera
Kyjev upravil systém reakce na ruské útoky, oznámil Zelenskyj. Nařídil okamžitou revizi
včera
Pikeová je po neúspěšné popravě v nemocnici. Co bude dál zatím nikdo neví
včera
Za plánovaným útokem na britskou leteckou základnu zřejmě stojí Írán
včera
Turkova nehoda v centru Prahy podle policie nebyla trestným činem
včera
Trumpova administrativa organizuje setkání zástupců NATO. Většinu členů z něj ale vyloučila
včera
Ukrajina má problém. V nejhorší možné chvíli jí dochází peníze
včera
Poslanci už třetí den jednají o vyslovení nedůvěry vládě. Babiš nepřišel
včera
Izrael stále neví, kdo stojí za pokusem o únos letadla
včera
Vědci: Světové oceány se oteplují alarmujícím tempem, lidstvo na to není připraveno
včera
Nejvyšší soud na poslední chvíli povolil popravu Pikeové. Obě smrtící injekce přežila
včera
Konec babího léta na obzoru. Předpověď počasí na příští týden skrývá odpověď
30. září 2026 21:59
Vojtěchovo ministerstvo podá trestní oznámení kvůli jedné z pojišťoven
30. září 2026 21:02
Ilegální tuningový sraz má být v Česku. Policie řekla, jak se připravuje
Policie je před nadcházejícím víkendem obezřetná. Existují totiž informace, podle kterých do Česka dorazí tisíce upravených vozidel na tuningový sraz, přičemž by mohlo docházet k situacím, kdy bude ohrožen bezpečný silniční provoz.
Zdroj: Jan Hrabě