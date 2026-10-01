Za plánovaným útokem na britskou leteckou základnu zřejmě stojí Írán

Britský premiér Andy Burnham oznámil, že existují silné indicie ukazující na zapojení Íránu do plánovaného útoku na britskou leteckou základnu využívanou americkou armádou. Podle jeho slov tyto informace podporují předchozí hodnocení Spojených států, podle nichž v celém incidentu figuroval zahraniční aktér. Případ zaměřený na základnu Královského letectva Fairford v západní Anglii je v současnosti předmětem rozsáhlého vyšetřování policie.
Britský předseda vlády ve svém prohlášení zdůraznil, že podobná obvinění nevznáší lehkomyslně a celou věc úzce konzultuje se svými americkými protějšky. Londýn hodlá podrobnější informace k celému případu zveřejnit, jakmile to probíhající prověřování umožní. Vládní představitelé zároveň potvrdili svou přesvědčenost o íránské stopě, i když podrobnosti týkající se konkrétních důkazů zatím zůstávají utajeny.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio již dříve uvedl, že podezřelý teroristický záměr jednoznačně nese rukopis zahraničního aktéra. Americký prezident Donald Trump rovněž naznačil, že zatčení podezřelí mohou mít vazby na teheránský režim. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu následně prohlásil, že Izrael předal Británii zpravodajské informace varující před chystaným útokem podporovaným Íránem. Bližší podrobnosti o povaze předaných poznatků však izraelský lídr neposkytl.
Představitelé Íránské islámské republiky jakoukoliv účast na plánování incidentu v Británii důrazně odmítli. Íránské velvyslanectví v Londýně označilo zprávy spojující Teherán s událostí za zcela neopodstatněné a škodlivé spekulace. Íránský ministr zahraničních věcí Abbás Araghčí v reakci na obvinění prohlásil, že Velká Británie v tomto případě pláče na špatném hrobě.
K samotnému zásahu bezpečnostních složek došlo v brzkých ranních hodinách poblíž zmiňované vojenské základny. Policisté na místě zadrželi pět mužů ve věku od dvaceti tří do dvaceti pěti let, kteří pocházejí z oblasti Londýna a mají britské občanství. Skupina byla zpočátku podezřelá z trestných činů souvisejících s výbušninami a následně čelila obviněním z terorismu.
Vyšetřovatelé při prohlídce tří dodávek na místě nenalezli žádná improvizovaná výbušná zařízení, zajištěno však bylo větší množství benzínu. Všichni zadržení byli po počátečních úkonech propuštěni na kauci za dodržení velmi přísných podmínek. Tento postup vyvolal kritiku ze strany amerického prezidenta, který veřejně vyjádřil nesouhlas s jejich propuštěním. Premiér Burnham však vyjádřil plnou důvěru v postup britských bezpečnostních složek a zdůraznil, že propuštění na kauci neznamená ukončení stíhání.
Vyšetřování provází také neobvyklá okolnost týkající se samotného nahlášení incidentu na tísňovou linku. Jeden z podezřelých totiž sám zavolal policie zhruba hodinu předtím, než strážce zákona kontaktovala místní farmářka. Žena z okolí upozornila na skupinu maskovaných mužů a tři podezřelé bílé dodávky v blízkosti základny. Policie v současné době prověřuje, zda u podezřelého selhaly nervy, nebo zda bylo telefonní volání součástí předem připraveného plánu.
Základna ve Fairfordu představuje klíčový vojenský uzel, ze kterého americké bombardéry B-1 podnikají své mise. Vysoce postavený důstojník protiteroristické policie Laurence Taylor potvrdil, že bezpečnostní složky reagovaly na řadu získaných informací z různých zdrojů. Americký velvyslanec ve Velké Británii Warren Stephens ocenil úzkou spolupráci obou zemí při zajišťování bezpečnosti občanů doma i v zahraničí.
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Zdroj: Libor Novák