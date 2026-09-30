Dojemné loučení i chvíle hrůzy. Internet plní dramatické záběry z letadla

Dopravní letoun společnosti FlyDubai směřující z Dubaje do Tel Avivu musel nouzově přistát na letišti Tabúk v Saúdské Arábii po dramatu na palubě. Druhý pilot se podle svědectví pokusil stroj otevřeně sabotovat, napadl kapitána nožem a navedl letadlo do prudkého klesání. Tragédii zabránila rychlá reakce tří izraelských cestujících, kteří útočníka v kokpitu přemohli a zneškodnili. Na palubě se nacházeli také další dva piloti, kteří se následně ujali řízení a bezpečně přistáli.
Očitý svědek události popsal pro izraelskou stanici Channel 12 okamžiky hrůzy, kdy se stroj náhle dostal do nekontrolované vývrtky a prudce klesal. Cestující pociťovali silný strach a obávali se nejhoršího scénáře připomínajícího teroristické útoky. Z pootevřeného kokpitu se ozýval křik, zápas a na podlaze byla vidět krev zraněného kapitána. Letadlo se nekontrolovaně propadalo po dobu několika minut, než se novým pilotům podařilo stabilizovat jeho let.
Po úspěšném manévru stroj přistál na saúdskoarabském letišti, kde na přistávací dráze vystoupili otřesení pasažéři. Zveřejněné snímky ze saúdskoarabského letiště ukazují poškozené směrové kormidlo na ocasní části letadla. Posádka a cestující na místě poskytli první pomoc zraněnému kapitánovi, zatímco zneškodněný útočník zůstal svázaný v kabině. Většinu cestujících na palubě tvořili občané Izraele.
Letecká společnost FlyDubai vyslala do Tabúku náhradní stroj, který měl uvízlé cestující dopravit do jejich cílové destinace v Izraeli. Část pasažérů však nastoupení do náhradního letadla emirátního dopravce rázně odmítla z obav o svou bezpečnost. Lidé na místě diskutují o tom, zda vyčkají na případný speciální spoj vyslaný izraelskou společností. Izraelští představitelé v první fázi uvízlé občany přímo nekontaktovali.
Incident vyvolal okamžitou reakci izraelské ministryně dopravy Miri Regevové, která požaduje pozastavení všech letů společnosti FlyDubai do Izraele. Ministryně zároveň vyzvala k důkladnému prověření stávající letecké dohody mezi Izraelem a Spojenými arabskými emiráty. Opoziční lídr Jair Lapid zdůraznil, že nic podobného této hrozbě nebylo zmíněno na nedávném bezpečnostním briefingu premiéra Benjamina Netanjahua.
Představitelé izraelské opozice vyjádřili obdiv odvaze cestujících, kteří zásahem v kabině zachránili téměř dvě stě životů. Lídři opozičních stran Jair Golan, Avigdor Liberman a Naftali Bennett ocenili chladnokrevnost občanů, současně však zkritizovali vládu. Vládní koalici obvinili ze snahy zneužít nebezpečnou situaci k levným politickým bodům a vytváření politického spinu.
Událost se odehrála v kontextu širšího regionálního napětí a pokračujícího konfliktu na Blízkém východě. Íránské ministerstvo zahraničí oznámilo, že obdrželo oficiální odpověď Spojených států na svůj nejnovější návrh na obnovení příměří. Návrh Teheránu počítal se zrušením americké blokády přístavů výměnou za opětovné otevření Hormuzského průlivu. Jednání probíhala v New Yorku za zprostředkování katarských diplomatů.
Současně došlo k úplnému dokončení stahování amerických vojenských jednotek ze sousedního Iráku po dvaceti třech letech přítomnosti. Teherán a jeho regionální spojenci označují odchod amerických vojsk za významné vítězství své politiky. Během dlouholetého působení sil Spojených států v Iráku zahynulo přes čtyři tisíce pět set amerických vojáků.
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