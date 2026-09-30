Stát se vrací k zastropování paliv. Zveřejnil nejvyšší možné ceny benzínu a nafty

Ministerstvo financí přistoupilo k opětovnému zavedení cenových stropů pro pohonné hmoty, čímž stát reaguje na výrazné zdražování paliv a přetrvávající nejistotu na trhu s ropou. Maximální prodejní ceny benzínu a nafty začnou platit od čtvrtka. Litr benzínu se bude moci prodávat nejvýše za 46,14 koruny, zatímco v případě nafty činí stanovený strop 48,72 koruny za litr. Cílem tohoto vládního zásahu je zamezit dalšímu prudkému růstu cen na čerpacích stanicích.
Rozhodnutí úřadu přichází v momentě, kdy se ceny paliv u českých čerpacích stanic přiblížily k dosavadním rekordním hodnotám. Podle údajů společnosti CCS, která vývoj na trhu dlouhodobě monitoruje, stál litr nafty v úterý v průměru 49,51 koruny. Tato částka zaostávala o pouhých šest haléřů za historickým maximem registrovaným v roce 2022. Průměrná cena benzínu dosáhla ve stejný den hodnoty 45,88 koruny za litr.
Prudký růst cen byl v posledních týdnech velmi znatelný na celém území státu. Od začátku září se ceny nafty i benzínu zvýšily v průměru o čtyři koruny na každý litr. Obzvláště dramatická byla situace na čerpacích stanicích podél hlavních dálničních tahů. Na těchto místech cena nafty již před několika týdny přesáhla hranici padesáti korun za litr.
Stát se tímto krokem vrací k mechanismu regulace, který již uplatňoval v období od dubna do poloviny července. V rámci nového opatření stanovuje státní správa nejvyšší možnou marži pro provozovatele čerpacích stanic ve výši 2,50 koruny za litr. Současně dochází k dočasnému snížení spotřební daně z nafty o 2,35 koruny za litr včetně daně z přidané hodnoty. Toto daňové zvýhodnění má platit po dobu jednoho měsíce.
Ministerstvo financí bude stanovené cenové stropy pravidelně zveřejňovat v cenovém věstníku. Oficiální vyhlášení proběhne každý pracovní den s platností pro den následující. Během nepracovních dnů a svátků se bude uplatňovat cena, kterou úřad vyhlásil naposledy.
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Zdroj: Jan Hrabě