Natankujte ještě dnes. Od zítřka ceny pohonných hmot prudce vzrostou

Řidiče čeká v nejbližších dnech citelné zdražování u čerpacích stanic. Ministerstvo financí ve čtvrtek 30. dubna 2026 zveřejnilo nové cenové stropy, které začnou platit od pátku a potrvají po celý nadcházející víkend i v pondělí. Maximální povolená cena benzinu se posouvá na 43,89 koruny za litr, zatímco u nafty limit vzrostl na 44,55 koruny.
V praxi to znamená, že benzin může oproti čtvrtku podražit o 76 haléřů a nafta dokonce o více než korunu na litr. Tento nárůst odráží situaci na světových trzích, kde cena severomořské ropy Brent ve čtvrtek dosáhla čtyřletého maxima.
Barel se krátce prodával i za více než 126 dolarů, což je nejvyšší úroveň od března 2022. Za prudkým skokem stojí především prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, která vyvolala obavy z další eskalace válečného konfliktu na Blízkém východě.
Vláda v reakci na napjatou situaci rozhodla, že regulace marží i snížení spotřební daně u nafty na zákonné minimum budou pokračovat i v měsíci květnu. Došlo však k mírné úpravě pravidel. Nejvyšší povolená marže pro obchodníky se zvyšuje o 50 haléřů na tři koruny z litru.
Zároveň se mění způsob, jakým stát maximální ceny paliv vypočítává. Nově bude Ministerstvo financí vycházet z třídenního průměru velkoobchodních cen, zatímco doposud se strop stanovoval pouze na základě cenového průměru za jediný den.
Tato změna by měla přinést o něco větší stabilitu při výpočtu cenových limitů, které úřad pravidelně zveřejňuje ve svém cenovém věstníku.
Zdroj: Jan Hrabě