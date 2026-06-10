Policie pokročila s vyšetřováním střelby v Poleradech. Taxikáři hrozí až 10 let

Policie pokročila s případem víkendové střelby ve středočeských Poleradech. Kriminalisté kvalifikovali případ jako pokus o zabití. Střílel taxikář, jemuž teď hrozí až desetiletý trest odnětí svobody. Muž je vyšetřován na svobodě.
K případu střelby v Poleradech došlo v neděli kolem půl deváté večer, kdy se několik lidí obrátilo na tísňovou linku 158.
"Podle dosavadních zjištění mělo po vystoupení z vozidla taxislužby dojít nejprve k slovnímu konfliktu mezi řidičem taxislužby a dvěma zákazníky, kdy následně řidič vozu zranil jedním výstřelem z legálně držené zbraně jednoho z přepravovaných pasažérů. Ten utrpěl vážné zranění, s nímž byl převezen do nemocnice, kde je stále hospitalizován," uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
Případem se hned v neděli začali zabývat krajští kriminalisté, kteří na základě provedených procesních úkonů zahájili trestní stíhání pro podezření z trestného činu zabití ve stádiu pokusu.
Vyšetřování obviněného probíhá na svobodě. "V případě odsouzení může být obviněný muž ohrožen trestní sazbou odnětí svobody od 3 do 10 let. Kriminalisté nadále vyšetřují veškeré souvislosti a okolnosti, které k incidentu vedly," dodala mluvčí.
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