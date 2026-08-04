Ruský voják vraždil na Krymu. Zemřeli nejméně čtyři lidé

Čtyři lidé zemřeli při útoku střelce na Ruskem anektovaném poloostrově Krym. Další osoby utrpěly zranění. Podle dostupných informací útočil voják, který střílel i po svých kolezích. Informovala o tom britská stanice BBC.
Místní gubernátor Michail Razvožajev uvedl, že střelec zahájil palbu nejprve na ostatní vojáky, přičemž jednoho zavraždil a dalšího zranil. Následně zastřelil tři lidi ve vesnici Khmelnytske a další tři lidi zranil. Oběťmi jsou muži ve věku 59 a 71 let a čtyřiašedesátiletá žena.
Útočníka se podařilo zadržet, motiv činu zatím není známý. Případ se vyšetřuje. Identita pachatele nebyla zveřejněna, místní úřady ani nezmínily, u jaké armádní jednotky dotyčný působil.
Podle BBC není jasné, zda počet obětí útoku ještě nestoupne. Razvožajev totiž prohlásil, že lékaři dělají maximum pro záchranu životů zraněných. Gubernátor také vyzval místní obyvatele, aby důvěřovali pouze oficiálním informacím a nešířili nepodložené zvěsti o motivech útočníka či jeho původu.
Rusko kontroluje ukrajinský Krymský poloostrov od roku 2014, kdy jej nezákonně anektovalo. Od té doby v regionu udržuje početnou vojenskou posádku, která čelí opakovaným útokům ukrajinských dronů.
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střelba , Rusko , Ruská armáda , Krym
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Zdroj: Jan Hrabě