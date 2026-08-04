Trump vyzval Írán k dohodě, anebo kapitulaci. Jednání prý probíhají

Lucie Podzimková

4. srpna 2026 8:26

Donald Trump
Donald Trump Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump trvá na tom, že probíhají diplomatická jednání s Íránem, ačkoliv to Teherán přinejmenším veřejně popírá. Trump zároveň potvrdil, že americká blokáda Íránu bude pokračovat do doby, než bude dosaženo uspokojivého řešení konfliktu. 

Trump označil íránské vedení za "neuvěřitelně rozdvojené". "Požádají o schůzku, někdo by řekl 'poprosí', začnou rozhovory a další se naplánují na bezprostřední budoucnost. A oni hrdě řeknou, že nevedou žádné diskuze, že se o ničem nemluví a že jednají pouze s Ománem," spustil na síti Truth Social. 

Podle Trumpa jsou řeči o íránské kontrole nad Hormuzským průlivem jen siláckými slovy, protože klíčová lodní cesta je plně pod kontrolou amerických jednotek. "Nic se nedostane do Íránu, dokud to nebudeme chtít, a nic se tam nedostane, než bude dosaženo dohody či totální kapitulace," vzkázal americký prezident. 

"Ať to Írán přizná či nikoliv, my doopravdy mluvíme o řešení problému, který po desetiletí způsobovali. Je to jednoduché. Írán nikdy nebude mít jadernou zbraň," dodal šéf Bílého domu. 

Íránské ministerstvo zahraničí v pondělí ústy mluvčího popřelo, že by jednalo či se chystalo jednat s Američany. Úřad zmínil, že jedná s Ománem o podmínkách, za nichž by byla zaručena bezpečná lodní doprava přes Hormuzský průliv. 

Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři. 

Trump o víkendu na síti Truth Social uvedl, že americká armáda chystala útoky, jaké svět neviděl od druhé světové války. Pentagon je podle jeho slov odvolal na základě žádostí z Íránu a dalších zemí v regionu. Politik zdůraznil, že Írán musí souhlasit s ukončením vývoje jaderných zbraní a s okamžitým a úplným otevřením Hormuzského průlivu. 

Trump zmínil, že k odvolání útoků jej přiměli představitelé Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů a Kataru. "Byli jsme připraveni to spustit," podotkl. "Důvod, proč o to požádali, je ten, že se domnívají, že existuje možnost dohody," vysvětlil. 

Nynější konflikt mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně začal americko-izraelskými nálety již v sobotu 28. února. Diplomatická jednání jsou zatím neúspěšná, protože dosud nevedla k uzavření konečné mírové dohody. 

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Zdroj: Lucie Podzimková

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