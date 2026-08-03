Exministr Blažek poprvé reagoval na obžalobu v bitcoinové kauze

Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek poprvé reagoval na obžalobu v bitcoinové kauze. Podle jeho slov stále nebylo prokázáno, že bitcoiny pocházely z trestné činnosti. Někdejší člen Fialovy vlády zároveň označil za lež tvrzení, že mezi obžalovanými existovala dohoda.
Blažek zmínil, že text obžaloby ještě nemá k dispozici. "Zatím mohu jen konstatovat, že doposud nebylo právně nijak prokázáno, natož rozhodnuto, že darované BTC pocházely z trestné činnosti. A tvrzení policie, že mezi obžalovanými existovala nějaká dohoda o protiprávním jednání nebylo doloženo taktéž. A být ani nemohlo, neboť jde o výmysl a lež," napsal na síti X.
Exministr zdůraznil, že není obviněn z toho, že by v případu přišel k majetkovému prospěchu. "Na rozdíl od státu, jenž má z věci na účtech hmotný prospěch nemalý a dnes mne 'za to' trestně stíhá. Nepovažuji se za vinného z žádné trestné činnosti," dodal s tím, že k obžalobě se podrobně vyjádří, až si ji prostuduje.
"Státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Olomouci dne 31. 7. 2026 podala u Krajského soudu v Brně obžalobu v trestní věci, která souvisí s darováním bitcoinů Ministerstvu spravedlnosti v březnu 2025. Obžaloba byla podána na čtyři obviněné fyzické osoby, z nichž jedna je stíhána vazebně," uvedlo Vrchní státní zastupitelství v pondělní tiskové zprávě.
Jako první je - aniž by byl jmenován - zmíněn případ Jiřikovského. Tomu je kladeno za vinu, že mezi lety 2014 až 2016 provozoval darknetové tržiště, kde proběhlo větší množství obchodů s omamnými a psychotropními látkami. Došlo tak k legalizaci výnosů z trestné činnosti ve výši zhruba 12 milionů korun. Jiřikovskému hrozí až 20 let odnětí svobody a propadnutí majetku.
"Dále je témuž obviněnému kladena za vinu legalizace výnosů z trestné činnosti související s darknetovým tržištěm, kdy součástí tohoto jednání je i darování 468,468 BTC, což představovalo více než 960 mil. Kč, Ministerstvu spravedlnosti v březnu 2025. Toto jednání je posouzeno jako zvlášť závažný zločin legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 2 alinea prvá, odst. 4 písm. b), odst. 5 písm. b), c) trestního zákoníku, a je za něj navrhováno uložení dalšího trestu odnětí svobody v trvání 9 let," sdělil vrchní zástupce Radim Dragoun.
Bývalý ministr spravedlnosti Blažek a jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel jsou obviněni z toho, že se podíleli na legalizaci výnosů z trestné činnosti související s darknetovým tržištěm a s darováním bitcoinů ministerstvu, přičemž záměrně porušili povinnosti úředních osob. Oběma je navržen trest odnětí svobody na šest a půl roku a milionové peněžité tresty.
Čtvrtým obviněným má být advokát Kárim Titz, jenž je označován za organizátora legalizace výnosů z trestné činnosti. Kromě toho se měl v březnu a dubnu loňského roku podílet legalizaci výnosů z trestné činnosti v rozsahu 40 BTC. "Obviněnému je navrhováno uložení úhrnného trestu odnětí svobody v trvání 8 let, peněžitého trestu v celkové výši v desítkách mil. Kč a zákaz činnosti na dobu 8 let," dodal Dragoun.
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Zdroj: Libor Novák