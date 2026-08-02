Trump opět blafoval? Tvrdí, že údery odvolal kvůli prosbám Teheránu o dohodu, podle Íránu je to lež

Americký prezident Donald Trump odvolal plánované vojenské údery proti Íránu s odůvodněním, že očekává rychlé dosažení dohody o jaderném programu a plném otevření Hormuzského průlivu. Svůj krok oznámil na sociálních sítích s tím, že k zastavení útoků přistoupil také na základě výzev z Teheránu a dalších zemí v regionu.
Navrhovaná dohoda má podle jeho vyjádření zahrnovat okamžité obnovení lodní dopravy v klíčové vodní tepně a trvalé ukončení íránské jaderné hrozby. Jde o další moment, kdy šéf bílého domu ustoupil od dřívějších ostrých hrozeb masivního bombardování v probíhajícím konfliktu.
Naděje na brzký průlom však vzápětí narazily na ostrou reakci z Teheránu, kde íránská tisková agentura Mehr označila Trumpovo tvrzení o žádosti o příměří za lež. Íránské ozbrojené složky zůstávají v plné pohotovosti a připravené reagovat na jakýkoliv vývoj situace.
Zástupci íránského ministerstva obrany i další vládní představitelé dali najevo, že dokud budou Spojené státy pokračovat v nepřátelských krocích, Hormuzský průliv zůstane uzavřený. Celou situaci vnímají jako součást psychologické války a ujistili veřejnost, že se nenechají zaskočit.
Intenzivní diplomatické snahy a zprostředkovatelské mise přesto pokračují, přičemž pozornost se upíná k oživení dřívějších dohod zprostředkovaných Pákistánem. Do jednání se vložili také regionální lídři, kteří se snaží zabránit širší eskalaci napětí v oblasti Perského zálivu.
K rozhodnutí pozastavit nové údery došlo poté, co saúdskoarabský korunní princ Mohammed bin Salmán telefonicky hovořil s americkým prezidentem. Podle informací z diplomatických kruhů vyjádřil obavy, že by americké útoky na íránskou infrastrukturu vyvolaly odvetné akce proti ropným polím a klíčovým zařízením v celé oblasti.
Saúdská Arábie se obávala, že Teherán v případě americké agrese zaútočí na sousední státy, což by destabilizovalo energetické trhy. Podobné varování zaznělo také z íránské strany, která pohrozila ráznou odvetou vůči ropným a plynárenským polím v Saúdské Arábii, Spojených arabských emirátech, Kataru či Izraeli.
Napětí v regionu v posledních dnech eskalovalo rovněž kvůli incidentům v okolí průlivu, kde byly hlášeny útoky na plavidla, a také v Kuvajtu. Kuvajtská armáda totiž oznámila, že musela čelit útokům nepřátelských dronů odpálených z íránského území na kritickou infrastrukturu.
Íránský ministr zahraničí Abás Araghčí v telefonických rozhovorech s představiteli Turecka, Pákistánu a Saúdské Arábie varoval před jakýmikoliv dobrodružnými akcemi ze strany USA či Izraele. Jakákoliv účast regionálních partnerů na takových operacích by podle něj vyvolala přiměřenou a tvrdou odpověď.
Samotný vývoj tak ukazuje, že kombinace varování od regionálních spojenců, hrozby regionální eskalace a útoků na energetickou infrastrukturu přiměly Washington k přehodnocení okamžitého vojenského zásahu. Zda se diplomatické úsilí skutečně promění v konkrétní dohodu, však zůstává s ohledem na vzájemnou nedůvěru nejisté.
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Zdroj: Libor Novák