Ukrajina sestřelila od začátku války téměř půl milionu ruských raket a dronů

Libor Novák

2. srpna 2026 12:01

Válka na Ukrajině od dvojice fotografů.
Válka na Ukrajině od dvojice fotografů. Foto: LIBKOS

Ruské síly během posledního týdne stupňovaly vzdušný tlak na ukrajinské území a vyslaly přibližně 1900 útočných bezpilotních prostředků, 1600 naváděných pum a 144 raket různých typů. Podle ukrajinských představitelů tyto rozsáhlé údery zasáhly celkem šestnáct oblastí. Masivní bombardování způsobilo škody na více než patnácti stovkách objektů, přičemž významnou část zasažených cílů tvořily obytné domy.

V reakci na intenzivní útoky ukrajinská hlava státu upozornila, že řada ruských podniků vyrábějících klíčové součástky pro drony a rakety dosud nečelí mezinárodním sankcím. Moskva v současnosti soustředí značné finanční i výrobní kapacity na produkci balistických střel. Z tohoto důvodu zaznívají výzvy k výraznému zpřísnění a důslednějšímu vymáhání globálních postihů zaměřených na ruský vojensko-průmyslový komplex.

Během víkendu cílily vzdušné údery na celou řadu regionů. Na severní město Sumy dopadly naváděné bomby, zatímco Odeskou, Záporožskou a Dněpropetrovskou oblast zasáhla vlna nočních bezpilotních letounů. V Kyjevské oblasti pak sobotní útok na logistické centrum v Brovarech připravil o život jednoho člověka a několik dalších zranil.

Intenzivní ostřelování pokračovalo také v Charkově, kde drony zasáhly několik městských částí. Jeden z bezpilotních prostředků dopadl přímo na střechu vícepatrové obytné budovy. V jiné části města utrpěli tři obyvatelé včetně dvou dětí silný šok. Ruská armáda při těchto akcích nasadila mimo jiné levné loitering munice typu Molnija z překližky a plastu, které mají dosah několik desítek kilometrů.

Kromě Charkova zaznamenala zásahy také Mykolajivská oblast, kde útok dronu na čerpací stanici zranil tři civilisty, mezi nimiž bylo i malé dítě. Tyto lokální útoky probíhaly současně s rozsáhlým celonárodním bombardováním, při němž bylo použito 35 raket a 185 útočných bezpilotních letounů. Hlavním terčem balistických střel se stalo přímo hlavní město Kyjev.

Ukrajinská protivzdušná obrana dokázala nad metropolí zničit pouze jedinou z osmadvaceti balistických střel, což bylo zapříčiněno kritickým nedostatkem obranných rakety pro systémy Patriot. Vlnu explozí v Kyjevě zaplatilo životem devět lidí a více než tři desítky utrpěly zranění. Úder zničil či poškodil desítky domů, zdravotnickou kliniku, nákupní centra i depozitář se dvěma desítkami sanitek.

Vysocí ukrajinští představitelé v souvislosti s těmito událostmi opakovaně zdůrazňují, že vyčerpané zásoby západních zachycovacích raket přímo vybízejí protivníka k dalším rozsáhlým úderům. Zahraniční partneři jsou proto vyzýváni k urychleným dodávkám protibalistických systémů, které by dokázaly zabránit dalším ztrátám na životech.

Stávající krizi ilustrují i celkové statistiky od počátku plnohodnotné invaze v únoru 2022. Ukrajinské síly protivzdušné obrany podle webu Kyiv Post za tu dobu zničily přes 445 tisíc ruských vzdušných cílů, včetně střel s plochou dráhou letu, balistických raket a desítek tisíc útočných i průzkumných dronů. Ukrajinské letectvo navíc provedlo desítky tisíc bojových vzletů.

Přes tyto dlouhodobé úspěchy přinesly poslední týdny výrazné zhoršení situace. Během července vyslalo Rusko rekordních 377 raket a celková úspěšnost ukrajinského zachytávání klesla přibližně na polovinu. Nejhorší bilance byla zaznamenána právě u balistických střel, kde se z důvodu absence pokročilých obranných systémů podařilo zlikvidovat pouze necelých třicet procent příchozích hrozeb.

Naproti tomu úspěšnost proti pomalejším střelám s plochou dráhou letu zůstala na relativně vysoké úrovni a dosáhla téměř sedmdesáti procent. Znatelně úspěšná je obrana také proti útočným dronům, kde se daří dlouhodobě eliminovat naprostou většinu zachycených strojů, přestože jejich celkový počet v letních měsících oproti jarním měsícům mírně poklesl.

Analytici upozorňují, že i přes vysoké ztráty vzdušných prostředků si Ruská federace udržuje schopnost vysokého tempa raketových úderů. Využívá k tomu nejen vlastní navýšené kapacity domácího obranného průmyslu, ale také významné dodávky munice ze Severní Koreje.

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