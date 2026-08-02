Ukrajina sestřelila od začátku války téměř půl milionu ruských raket a dronů

Ruské síly během posledního týdne stupňovaly vzdušný tlak na ukrajinské území a vyslaly přibližně 1900 útočných bezpilotních prostředků, 1600 naváděných pum a 144 raket různých typů. Podle ukrajinských představitelů tyto rozsáhlé údery zasáhly celkem šestnáct oblastí. Masivní bombardování způsobilo škody na více než patnácti stovkách objektů, přičemž významnou část zasažených cílů tvořily obytné domy.
V reakci na intenzivní útoky ukrajinská hlava státu upozornila, že řada ruských podniků vyrábějících klíčové součástky pro drony a rakety dosud nečelí mezinárodním sankcím. Moskva v současnosti soustředí značné finanční i výrobní kapacity na produkci balistických střel. Z tohoto důvodu zaznívají výzvy k výraznému zpřísnění a důslednějšímu vymáhání globálních postihů zaměřených na ruský vojensko-průmyslový komplex.
Během víkendu cílily vzdušné údery na celou řadu regionů. Na severní město Sumy dopadly naváděné bomby, zatímco Odeskou, Záporožskou a Dněpropetrovskou oblast zasáhla vlna nočních bezpilotních letounů. V Kyjevské oblasti pak sobotní útok na logistické centrum v Brovarech připravil o život jednoho člověka a několik dalších zranil.
Intenzivní ostřelování pokračovalo také v Charkově, kde drony zasáhly několik městských částí. Jeden z bezpilotních prostředků dopadl přímo na střechu vícepatrové obytné budovy. V jiné části města utrpěli tři obyvatelé včetně dvou dětí silný šok. Ruská armáda při těchto akcích nasadila mimo jiné levné loitering munice typu Molnija z překližky a plastu, které mají dosah několik desítek kilometrů.
Kromě Charkova zaznamenala zásahy také Mykolajivská oblast, kde útok dronu na čerpací stanici zranil tři civilisty, mezi nimiž bylo i malé dítě. Tyto lokální útoky probíhaly současně s rozsáhlým celonárodním bombardováním, při němž bylo použito 35 raket a 185 útočných bezpilotních letounů. Hlavním terčem balistických střel se stalo přímo hlavní město Kyjev.
Ukrajinská protivzdušná obrana dokázala nad metropolí zničit pouze jedinou z osmadvaceti balistických střel, což bylo zapříčiněno kritickým nedostatkem obranných rakety pro systémy Patriot. Vlnu explozí v Kyjevě zaplatilo životem devět lidí a více než tři desítky utrpěly zranění. Úder zničil či poškodil desítky domů, zdravotnickou kliniku, nákupní centra i depozitář se dvěma desítkami sanitek.
Vysocí ukrajinští představitelé v souvislosti s těmito událostmi opakovaně zdůrazňují, že vyčerpané zásoby západních zachycovacích raket přímo vybízejí protivníka k dalším rozsáhlým úderům. Zahraniční partneři jsou proto vyzýváni k urychleným dodávkám protibalistických systémů, které by dokázaly zabránit dalším ztrátám na životech.
Stávající krizi ilustrují i celkové statistiky od počátku plnohodnotné invaze v únoru 2022. Ukrajinské síly protivzdušné obrany podle webu Kyiv Post za tu dobu zničily přes 445 tisíc ruských vzdušných cílů, včetně střel s plochou dráhou letu, balistických raket a desítek tisíc útočných i průzkumných dronů. Ukrajinské letectvo navíc provedlo desítky tisíc bojových vzletů.
Přes tyto dlouhodobé úspěchy přinesly poslední týdny výrazné zhoršení situace. Během července vyslalo Rusko rekordních 377 raket a celková úspěšnost ukrajinského zachytávání klesla přibližně na polovinu. Nejhorší bilance byla zaznamenána právě u balistických střel, kde se z důvodu absence pokročilých obranných systémů podařilo zlikvidovat pouze necelých třicet procent příchozích hrozeb.
Naproti tomu úspěšnost proti pomalejším střelám s plochou dráhou letu zůstala na relativně vysoké úrovni a dosáhla téměř sedmdesáti procent. Znatelně úspěšná je obrana také proti útočným dronům, kde se daří dlouhodobě eliminovat naprostou většinu zachycených strojů, přestože jejich celkový počet v letních měsících oproti jarním měsícům mírně poklesl.
Analytici upozorňují, že i přes vysoké ztráty vzdušných prostředků si Ruská federace udržuje schopnost vysokého tempa raketových úderů. Využívá k tomu nejen vlastní navýšené kapacity domácího obranného průmyslu, ale také významné dodávky munice ze Severní Koreje.
Související
Rusko mění strategii. Místo energetické infrastruktury si na Ukrajině vybírá nový typ cílů
Proč jsou útoky na Kyjev navzdory krytům tak ničivé? Na vině je hned několik faktorů
Aktuálně se děje
před 23 minutami
Ukrajina sestřelila od začátku války téměř půl milionu ruských raket a dronů
před 1 hodinou
Nůžky se rozevírají. Kongo čelí masivnímu šíření eboly, Uganda hlásí úspěšné zvládnutí nákazy
před 2 hodinami
Bílý dům se opřel do Sáncheze. Pokud chcete proti Španělsku zakročit, podpoříme vás, vzkázal Evropě
před 3 hodinami
Trump: Odvolal jsem úder proti Íránu. Měl být tak silný, že ho svět nezažil od konce druhé světové
před 5 hodinami
Počasí: Extrémní teploty budou pokračovat, vlna veder se příští týden vrátí
včera
V kavárně v Moskvě došlo k výbuchu. Na místě údajně slavili ruští hlavouni
včera
Jak má probíhat odzbrojení Pásma Gazy? Bílý dům chce začít do měsíce, podle expertů jde o práci na rok
včera
Coca-Cola, Mondelēz, Danone, Ferrero a další firmy bojkotují snahy o potlačení obezity, varuje WHO
včera
Počasí: Moravu zasáhly silné bouřky, mohou padat kroupy
včera
Proti FIFA se bouří světové fotbalové organizace. Současný způsob řízení je neudržitelný, vzkazuje UEFA
včera
Rusko mění strategii. Místo energetické infrastruktury si na Ukrajině vybírá nový typ cílů
včera
Záchranáři převezli na Bulovku ženu s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc
včera
Jak překonali migranti opevněnou hranici? Proč zamířili zrovna do Ceuty? Otázky, na které se ptá celý svět
včera
Španělsko odsoudilo reakci EU na příliv migrantů. Sánchez si stěžuje von der Leyenové na sobeckost a ignoraci
včera
Proč jsou útoky na Kyjev navzdory krytům tak ničivé? Na vině je hned několik faktorů
včera
Není to jen válka. Klimatická krize je pro globální ekonomiku stále větší hrozbou
včera
Nedostali jídlo ani bydlení. Většina migrantů se ze španělské enklávy vrátila zpět do Maroka
včera
Rusko zaútočilo na Kyjev balistickými raketami, nejméně devět mrtvých
včera
Počasí hraje zásadní roli. V Česku nastane nejhorší stav za čtyři roky
31. července 2026 21:57
Knížakovi bude na pohřbu mluvit i bývalý prezident Klaus
Česko se příští týden rozloučí s někdejším šéfem Národní galerie a rektorem AVU Milanem Knížákem. Součástí obřadu budou smuteční řeči, které pronesou dvě významné osobnosti veřejného života. Knížák zemřel během uplynulého víkendu, bylo mu 86 let.
Zdroj: Jan Hrabě