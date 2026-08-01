Coca-Cola, Mondelēz, Danone, Ferrero a další firmy bojkotují snahy o potlačení obezity, varuje WHO

Libor Novák

1. srpna 2026 20:22

Světová zdravotnická organizace (WHO)
Světová zdravotnická organizace (WHO) Foto: Reprofoto ČT

Světová zdravotnická organizace upozornila na praktiky velkých výrobců průmyslově zpracovaných potravin. Podle jejího šéfa Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse tyto korporace maří globální snahy o potlačení obezity tím, že se soudí se státy, které chtějí prosadit zdravější stravování. Reagoval tak na zjištění novinářského průzkumu, na kterém se podílel britský deník The Guardian.

Šéf organizace obvinil potravinářské giganty z toho, že záměrně blokují zavádění klíčových opatření pro ochranu veřejného zdraví. Jejich jednání navíc přináší jednotlivým zemím obrovské finanční ztráty, které souvisejí jak s právními výlohami, tak s rostoucími náklady na následnou zdravotní péči.

Nadměrná konzumace průmyslově zpracovaných produktů přitom představuje jeden z hlavních spouštěčů srdečních onemocnění, cukrovky či rakoviny. Na celém světě trpí obezitou téměř miliarda lidí a v mnohých státech tvoří tyto nezdravé potraviny již více než polovinu běžného jídelníčku.

Reakcí řady vlád na zhoršující se zdravotní i ekonomickou situaci je zavádění regulačních kroků. Mezi ně patří například varovná značení na obalech, omezení reklamy cílící na nezdravé výrobky nebo zavedení speciálních daní z méně hodnotných potravin.

Ačkoliv nadnárodní společnosti veřejně tvrdí, že podporují osvětu a chtějí být součástí řešení, mezinárodní vyšetřování odhalilo zcela opačný přístup. V letech 2010 až 2025 bylo v zemích jako Mexiko, Brazílie, Spojené státy či Velká Británie zaznamenáno přes dvě stě soudních žalob, kterými se firmy snažily zmíněné regulace oslabit, odložit nebo zcela zrušit.

Přestože potravinářské firmy většinu těchto soudních sporů prohrály, jejich taktika splnila účel v podobě dlouholetého zdržení účinnosti nových pravidel. Podle šéfa mezinárodní organizace taková koordinovaná právní obrana vytváří tlak na úřady a odrazuje ostatní státy od schvalování podobných zákonů.

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Odborníci tento postup přirovnávají ke strategii, kterou po desetiletí praktikovala tabáková lobby. Vyšetřování ukázalo, že ze známých žalobců stála za téměř dvěma třetinami případů osmička velkých korporací, mezi které patří Coca-Cola, PepsiCo, Mondelēz, Danone či Ferrero. Ačkoliv většinu uzavřených soudních sporů vlády vyhrály, mnohaleté právní bitvy stály státy značné finanční prostředky a zpozdily zavedení klíčových zdravotnických reforem o řadu let.

Analýza ukázala, že nejčastějším terčem žalob ze strany výrobců či jejich zájmových svazů byla povinnost uvádět varovná značení na obalech látek. Značný podíl na těchto sporech mělo několik největších světových koncernů, přičemž některé společnosti se dokonce snažily před veřejností utajit svou identitu.

Světová zdravotnická organizace proto vyzvala vedení potravinářských podniků, aby upustilo od blokování legislativy a soudních průtahů. Pokud to myslí s podporou zdraví spotřebitelů vážně, musí vedle úpravy receptur svých výrobků přestat vyčerpávat finanční i personální kapacity jednotlivých vlád.

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Zdroj: Libor Novák

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