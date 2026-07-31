Zemřel divadelní režisér František Laurin, otec známé herečky

Jan Hrabě

Jan Hrabě

31. července 2026 17:39

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Českou divadelní scénu dnes zasáhla smutná zpráva. Ve věku 91 let zemřel divadelní a filmový režisér František Laurin, někdejší ředitel pražského Divadla na Vinohradech a otec známé herečky Sabiny Laurinové. 

O Laurinově úmrtí informoval web novinky.cz, kterému smutnou zprávu potvrdila právě veřejně známá dcera zesnulého. Režisér naposledy vydechl v pražské Nemocnici Na Homolce, kde byl hospitalizován kvůli srdečním problémům. 

Laurin se narodil v listopadu 1934 v Praze. Po maturitě se původně vydal jiným směrem, protože zahájil studium na ČVUT. Po roce ale odešel na DAMU, kde v roce 1959 absolvoval. Už o rok dříve zahájil první režisérské angažmá v Realistickém divadle Zdeňka Nejedlého (dnešní Švandovo divadlo). 

Tam působil až do začátku 80. let, následně byl šest let činoherním režisérem Národního divadla. Od ledna 1988 do konce května 1990 pak byl ředitelem Divadla na Vinohradech. Později pracoval jako umělecký vedoucí souboru Východočeského divadla v Pardubicích.

Laurin byl také činný jako pedagog, od 60. do začátku 90. let učil na katedře herectví DAMU. Studentům se věnoval i na pražské konzervatoři. 

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Zdroj: Libor Novák

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