Do španělské enklávy dorazilo za jediný den na 50 tisíc migrantů. Zdravotnictví zkolabovalo

Španělská severoafrická enkláva Ceuta se potýká s nevídaným náorem migrantů, když během pouhých čtyřiadvaceti hodin proniklo z Maroka na její území přibližně 49 tisíc lidí. Lidé překonávali hranici po pevnině i mořem, přičemž mnozí z nich oboplouvali hraniční vlnolamy. Tento masivní příchod okamžitě zahltil kapacity města a vyvolal vážnou bezpečnostní i humanitární krizi.
Tragickou bilanci událostí podtrhuje smrt nejméně osmnácti osob, které se při pokusu o překonání mořského úseku utopily. Extrémní nárůst počtu příchozích je o to zásadnější, že odhadovaný počet migrantů představuje více než polovinu celkové populace tohoto města, která se pohybuje okolo 83 tisíc obyvatel.
Podle údajů španělských orgánů tvoří nejméně sedm tisíc z těch, kteří hranici překročili, nezletilé osoby bez doprovodu. Španělské ministerstvo vnitra v reakci na to zahájilo intenzivní jednání s Marokem s cílem zajistit co nejrychlejší návrat všech osob, které na španělské území vstoupily v rozporu se zákony.
Bezprostředním spouštěčem této vlny bylo nedávné rozhodnutí španělského Nejvyššího soudu. Ten rozhodl, že migranty zadržené na moři při pokusu o dosažení Ceuty nebo Melilly nelze okamžitě a v zrychleném režimu vracet zpět na marocké území, ale je nutné s nimi zahájit standardní právní řízení. Pašerácké sítě toto rozhodnutí okamžitě využily k mobilizaci tisíců lidí.
Situace na hranicích se velmi rychle vymkla kontrole policie i pohraniční stráže, jejichž kapacity byly okamžitě vyčerpány. Španělská vláda proto přistoupila k okamžitému nasazení armádních složek. Vojáci byli vysláni jak do Ceuty, tak do sousední Melilly, kde bylo během noci rovněž zaznamenáno několik stovek pokusů o nelegální přechod.
Na marocké straně hranice došlo v přilehlém městě k ostrým střetům mezi migranty a bezpečnostními složkami. Marocké úřady nasadily vodní děla a těžkou techniku, aby dav zablokovaly, přičemž na místě zůstaly zapálené vraky vozidel. Přesto se mnohým skupinám podařilo zábrany obcházet podél pobřeží.
Probíhající události vyvolaly ostrou reakci na celoevropské úrovni a prohloubily politické rozkoly mezi členskými státy EU. Italská premiérka Giorgia Meloniová pohrozila, že v reakci na neschopnost ochrany vnějších hranic přistoupí k dočasnému pozastavení Schengenu vůči Španělsku a zavedení mimořádných opatření.
Španělský premiér Pedro Sánchez i s ministrem vnitra neprodleně odcestovali přímo do Ceuty, aby dohlédli na koordinaci záchranných a bezpečnostních prací. Vláda v Madridu zdůrazňuje, že i přes respektování soudních verdiktů udělá vše pro to, aby obnovila pořádek a zajistila návrat osob bez práva na azyl.
Současná krize představuje vůbec největší jednorázový průlom hranic na tomto území v moderní historii a překonává i dosavadní rekordy z roku 2021. Místní humanitární organizace upozorňují, že dostupné ubytovací i zdravotnické kapacity v enklávě zcela zkolabovaly a tisíce lidí zůstávají bez základního zázemí.
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Zdroj: Libor Novák