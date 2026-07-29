V Keni začali hromadně umírat sloni. Důvod je pro vědce záhadou

Strážci přírody v Keni i tamní odborníci vyšetřují záhadná úmrtí patnácti slonů, k nimž došlo během uplynulého měsíce v národním parku Amboseli a jeho bezprostředním okolí. Státní organizace Kenya Wildlife Service potvrdila, že u deseti zvířat byly před jejich skonem zaznamenány příznaky částečného ochrnutí, přičemž úhyn nastal velmi rychle, zpravidla do dvou dnů od prvních projevů.
U zbývajících pěti nalezených těl již nebylo možné přesnou příčinu smrti stanovit, neboť se ostatky nacházely v pokročilém stádiu rozkladu nebo byly zčásti zlikvidovány mrchožrouty. Většinu postižených zvířat tvořily samice se svými mláďaty, zatímco mezi mrtvými byl zaznamenán pouze jediný dospělý samec. K úhynům došlo především v přilehlých rezervacích Kimana a Kuku.
Keňa se sice v minulosti opakovaně potýkala s případy travičství v důsledku pytláctví či konfliktů mezi místními zemědělci a divokou zvěří, přesná příčina současného úhynu však zůstává nejasná. Předběžné laboratorní rozbory vzorků z univerzity v Nairobi odhalily přítomnost potenciálně toxické látky, zatímco nezávislé testy ve státní laboratoři přítomnost prověřovaných jedů nepotvrdily.
Odborníci proto v zasažených oblastech zahájili rozsáhlé environmentální inspekce. Experti odebírají vzorky vody z místních napajedel a prověřují další možné zdroje znečištění životního prostředí, aby zjistili, zda zvířata nepřišla do styku se stejnou kontaminovanou látkou. Úřady zároveň uklidňují veřejnost prohlášením, že neexistují žádné důkazy o přenositelnosti daného stavu na člověka.
Národní park Amboseli, ze kterého se naskýtá ikonický pohled na horu Kilimandžáro na hranicích s Tanzanií, patří k celosvětově nejznámějším útočištím divoké zvěře. Celková populace slonů žijících v této rezervaci se v současnosti odhaduje na přibližně dva tisíce jedinců, přičemž další testy odebraných vzorků stále probíhají.
26. července 2026 20:49
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Zdroj: Libor Novák