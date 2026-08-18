Důchody se v lednu zvýší. Juchelka odhalil, kolik chce lidem přidat

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) by chtěl, aby se důchody od ledna zvýšily o necelých šest stovek. V úterý jednal o parametrech pravidelné valorizace s ministryní financí a stranickou kolegyní Alenou Schillerovou.
"Budu usilovat o to, aby byla o něco vyšší. Z těch 300 korun by se to mělo navýšit na 590 korun. To je to maximum, které vláda může dát," uvedl Juchelka podle webu iDnes.cz před jednáním, které trvalo více než dvě hodiny. Další schůzku ohledně valorizace už si ministři naplánovali na čtvrtek.
Ministr práce zdůraznil, že o navýšení důchodů nerozhoduje sám. "Toto je samozřejmě záležitostí koalice, to není záležitostí ministra práce a sociálních věcí nebo ministryně financí. Na tom se musíme domluvit všichni," podotkl.
Juchelka už dříve zmínil, že bude usilovat o štědřejší valorizaci. "V tuto chvíli to vychází na 1,4 procenta, ale díky nařízení vlády můžeme jít až na 2,7 procenta. To znamená až na 600 korun," řekl dříve ministr pro Českou televizi. "Osobně jsem pro," svěřil se.
Důchody v Česku se naposledy zvyšovaly v lednu, kdy základní výměra stoupla o 240 korun a procentní výměra o 2,6 procenta. Průměrný samostatně vyplácený důchod se tak zvýšil o 668 korun na 21 839 korun.
Starobní důchod se skládá ze dvou částí - základní a procentní výměry. Základní výměra je jednotná pro všechny důchody a je stanovena zákonem o důchodovém pojištění ve výši 10 % průměrné mzdy. Procentní výměra se stanovuje individuálně procentní sazbou z výpočtového základu, který je odvozen od průměrné výše příjmů žadatele o důchod za rozhodné období.
Výši důchodu ovlivňují především dvě skutečnosti: délka doby důchodového pojištění a výše výdělků dosažených v rozhodném období. Za každý celý rok důchodového pojištění (do doby, než vznikne nárok na důchod) lidem náleží půldruhého procenta výpočtového základu.
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Zdroj: Jan Hrabě