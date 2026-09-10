Krejčí zůstal ve Wolverhamptonu i po sestupu. Chce ukázat, že mu na klubu záleží

Když skončilo letní přestupové okno v západních fotbalových soutěžích, bylo definitivně jasné, že kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí bude i tuto sezónu hrát za anglický Wolverhampton. Zvěsti o tom, že se možná vrátí díky přestupu do Premier League, se tak nepotvrdily. Hned v prvním zápase nové sezóny Championship pak prokázal, že svou roli v týmu má. Učinil tak nejlepším možným způsobem, vstřeleným gólem v zápase proti Birminghamu. Výhra z toho ale nakonec i kvůli vlastnímu gólu Krejčího spoluhráče nebyla.
Až do uzavření letního přestupového okna nebylo jasné, zda český fotbalista Ladislav Krejčí nebude náhodou i v sezóně 2026/27 hrát anglickou Premier League. Mluvilo se v jeho případě o zájmu z Leedsu, Ipswiche či Crystal Palace, také o klubech ze Španělska, nakonec ale i po sestupu z Premier League nadále zůstává ve Wolverhamptonu.
„Krejčí zůstává s námi. Je pro nás důležitým hráčem, potřebujeme, aby byl stoprocentně připravený. Musí tvrdě makat, aby se dostal do základní jedenáctky,“ uvedl na jeho adresu začátkem září jeho trenér César Peixoto. Narážel na to, že zpočátku sezóny Krejčí příležitost příliš nedostával (nastoupil pouze na šest minut do pohárového utkání s Port Vale ze čtvrté ligy) a až nyní o posledním víkendu nastoupil do zápasu s Birminghamem. V něm se ukázal nejlépe jak mohl a mohl tak utnout tipec kritikům ze strany fanoušků, že ve Wolverhamptonu nemá co dělat. Hned při svém premiérovém druholigovém startu dal totiž gól. „Bylo to moc hezké. Je to něco, o co se snažím pořád, a kvůli tomu fotbal miluji, takže z toho mám velkou radost,“ nechal se po zápase slyšet exsparťanský fotbalista.
„Je to pro mě důležité, protože lidé o mně říkali různé věci. Ne všechno bylo hezké, ale jako profesionál to musíte přijmout a pracovat, i když to často ani není pravda. Fanouškům chci říct, že jim všichni děkujeme za podporu. Na hřišti jim ukážu, že mi záleží na klubových snech a cílech. Budu první, kdo pomůže, abychom je splnili,“ vyprávěl dále po zápase Krejčí.
Krejčí se setkal se synem aktuálního trenéra pražské Sparty
V souvislosti se zápasem s Birminghamem došlo pro Krejčího k pikantnímu setkání. Za tým soupeře totiž nastoupil mimo jiné i syn současného trenéra pražské Sparty Briana Priskeho August a právě s ním se bývalý kapitán Sparty sešel, aby si spolu vyměnili dres. Na Instagramu pak zveřejnili svoji společnou fotografii s popiskem „Pro našeho tátu Briana“. Právě pod Krejčího kapitánským vedením dovedl Spartu, kterou tehdy trénoval Priske, v letech 2023 a 2024 k ligovým titulům.
Nakonec se musel Krejčí spokojit s konečnou remízou 2:2 a s faktem, že to byl Woplverhamton, kdo čelil závěrečnému tlaku. „Na jednu stranu jsem rád, že jsem konečně mohl nastoupit a odehrát celých 90 minut, ale s výsledkem spokojený nejsem. Ve druhé půli jsme se trochu trápili, ale musíme si z toho vzít to dobré a využít to v dalších zápasech. Víme, jak dlouhá bude sezona, musíme jít dál,“ burcoval na závěr Krejčí.
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Zdroj: Libor Novák