Thálie pro Nárožného či Margitu. V Národním divadle se předávaly prestižní ceny

Jan Hrabě

Jan Hrabě

4. října 2026 14:09

Ondřej Sokol a Petr Nárožný
Ondřej Sokol a Petr Nárožný Foto: Robert Pavelka / INCORP images

V Česku byly v sobotu opět rozdány nejprestižnější divadelní ceny Thálie. Oceněno bylo několik výrazných osobností, například Petr Nárožný, Štefan Margita či Magdalena Kožená. Slavnostní předávání, které moderoval herec Martin Myšička, se uskutečnilo v pražském Národním divadle. 

Thálie se tradičně rozdávaly v několika kategoriích, konkrétně za činohru, alternativní divadlo, muzikál, operu, balet, tanec a pohybové divadlo a také za celoživotní mistrovství v jednotlivých oborech. Největšího aplausu se dočkal legendární Petr Nárožný, jenž byl oceněn za celoživotní činoherní mistrovství.

Známá jména uspěla ve výročních cenách za činohru. Stanislav Majer si převzal ocenění za roli v inscenaci Amadoka v pražském Divadle 10. Mezi ženami ho napodobila kolegyně Lucie Žáčková, která získala Thálii za roli Anny v inscenaci Komuna pražského Činoherního klubu.

Slavní pěvci pak ovládli operní kategorii. Štefan Margita, slovenský manžel zesnulé zpěvačky Hany Zagorové, se dočkal Thálie roli Logeho v inscenaci Zlato Rýna v pražském Národním divadle. Za titulní roli Alciny ve stejnojmenné inscenaci brněnského Národního divadla byla oceněna Magdalena Kožená.

Thálii za dlouhodobé působení v oblasti moderního pohybového divadla během galavečera získal Rostislav Novák mladší. Cenou za celoživotní herecké mistrovství v případě zahraničního umělce byl ověnčen slovenský herec Emil Horváth. 

Ceny Thálie vyhlašuje a pořádá od roku 1994 Herecká asociace, nezávislá profesní a odborová organizace výkonných umělců s působením na území České republiky. 

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