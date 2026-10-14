Vary, Litomyšl, Zlín. Klempíř chce nové smlouvy s velkými akcemi

Ministerstvo kultury v čele s Oto Klempířem (Motoristé) nedávno prosadilo novou státní kulturní politiku a už podniká první zajímavé kroky. Úřad se rozhodl přehodnotit smlouvy s významnými kulturními akcemi, které se v Česku dlouhodobě konají.
Ministerstvo kultury v úterý oznámilo, že zahajuje revizi dosavadních memorand a smluv o spolupráci s významnými kulturními subjekty. Úřad chce přehodnotit jejich dosavadní rozsah, účelnost a přínosy a zajistit, aby odpovídaly aktuálním prioritám nové státní kulturní politiky.
"Nová memoranda mají jasně vymezit, jak jednotliví partneři přispějí k rozvoji české kultury v souladu s prioritami státu. Součástí budou konkrétní úkoly, očekávané výsledky a způsob jejich vyhodnocování. Dohodnuté závazky budou promítnuty do Akčního plánu implementace Státní kulturní politiky. Ministerstvo tak získá přehled o skutečných přínosech spolupráce a možnost průběžně vyhodnocovat její výsledky," uvedl resort na facebooku.
Změnit se má dosavadní model spolupráce s Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary, stávající smlouva projde revizí. "Cílem je přehodnotit dosavadní rozsah a podmínky spolupráce. Ministerstvo bude s pořadatelem festivalu, společností Film Servis Festival Karlovy Vary, jednat o jejím novém nastavení," sdělilo ministerstvo.
Klempířovi podřízení už jednají s Mezinárodním hudebním festivalem Pražské jaro, jenž měl předložit vlastní návrhy dalšího rozvoje spolupráce. "Diskuse se zaměřují zejména na širší zpřístupnění kulturní nabídky, rozvoj vzdělávacích aktivit a podporu mladých talentů. V případě dosažení dohody by příslušné úpravy smlouvy mohly být sjednány v horizontu několika týdnů," podotkl úřad.
Revizí projdou i další partnerství, například s festivaly Zlín Film Festival, Janáček Brno či Smetanova Litomyšl nebo s Cenami Thálie. "Smyslem revize není ukončování spolupráce s významnými kulturními institucemi a pořadateli, ale její účelnější nastavení v souladu s aktuálními prioritami státu," dodalo ministerstvo.
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Oto Klempíř , Ministerstvo kultury , Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary (MFF KV) , Smetanova Litomyšl , Pražské jaro , ceny thálie
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