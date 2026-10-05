Teplé podzimní počasí se s Českem rozloučí, potvrzuje předpověď

Česko vstupuje do týdne, kdy skončí babí léto. Příjemné teploty budou panovat ještě několik dní, ale od čtvrtka se začne projevovat změna. Patrný bude zejména pokles nejvyšších denních teplot, které už neporostou nad 20 stupňů.
Do středy bude v Česku převládat jasná obloha, jen ve středu může být přechodně i oblačno. K ránu se mohou ojediněle vytvářet mlhy nebo nízká oblačnost. Noci budou chladnější, většinou s teplotami 10 až 5 °C, vyloučeny nejsou ani přízemní mrazíky. Odpoledne bude teplo s teplotami v rozmezí 18 až 24 °C.
"Už ve středu vliv tlakové výše nad jihovýchodní Evropou bude slábnout a ve čtvrtek přes naše území přejde k východu výrazná studená fronta, za kterou v dalších k nám v dalších dnech bude proudit studený a vlhký vzduch od severozápadu, postupně západu," vysvětlili meteorologové.
Ve čtvrtek se očekává přibývání oblačnosti, přidají se přeháňky a déšť. Odpolední teploty se budou pohybovat ve velkém intervalu od 14 °C na západě a severozápadě Čech až po 23 °C na východě a jihovýchodě Moravy.
Do konce týdne pak bude převládat proměnlivá, převážně velká oblačnost, místy s přeháňkami. Ty budou četnější na horách, v pátek může na hřebenech Krkonoš padat i sníh s deštěm. V noci se teploty budou pohybovat většinou od 9 do 3 °C a přes den vystoupí na 10 až 15 °C v pátek. O víkendu by mohlo být o stupeň až dva tepleji.
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Zdroj: Lucie Podzimková