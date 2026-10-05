Jak mohlo dojít k incidentu letu Flydubai? S útokem uvnitř letadla po 11. září nikdo nepočítal

Nedávný pokus o únos a útok v kokpitu na palubě letu společnosti Flydubai směřujícího z Dubaje do Tel Avivu vyvolal mezi odborníky na leteckou bezpečnost vážné obavy ze systémových selhání při prověřování posádek. Dramatické události, k níž došlo na konci září, zabránila pouze pohotová reakce kapitána a pomoc cestujících, díky nimž letadlo nakonec bezpečně přistálo v Saúdské Arábii. Incident však v plné nahotě odhalil zásadní mezeru v dosavadním pojetí ochrany civilního letectví.
Podezřelým z útoku je druhý pilot Hamam al-Hammami, který k napadení kapitána použil nouzovou sekeru z výbavy pilotní kabiny. Následné vyšetřování ukázalo, že al-Hammami byl již v minulosti propuštěn ze společnosti Oman Air kvůli svým radikálním a extremistickým názorům. Odborníci i veřejnost se proto ptají, jak je možné, že člověk s takovou minulostí prošel prověrkami jiné letecké společnosti a dostal se k řízení bezpečnostně mimořádně citlivé linky. Na jeho účtech na sociálních sítích byly navíc následně objeveny materiály spojené s teroristickými organizacemi.
Bezpečnostní experti podle CNN upozorňují, že většina opatření přijatých po teroristických útocích z 11. září 2001 byla navržena tak, aby čelila vnějším hrozbám, jako je proniknutí útočníků mezi cestujícími nebo vnesení výbušnin na palubu. Mnohem méně se však počítalo s možností, že hrozbu představuje samotný licencovaný pilot uvnitř uzamčeného kokpitu. Získání pilotní licence navíc představuje pouze doklad o technické způsobilosti k řízení stroje, nikoli o osobnostní integritě, a neobsahuje záznamy o předchozích disciplinárních přestupcích či důvodech k propuštění u jiných zaměstnavatelů.
Současný systém letecké dopravy navíc trpí nedostatečným sdílením informací mezi jednotlivými státy i samotnými aerolinkami. Neexistuje žádný celosvětově sjednocený standard pro prověřování psychického stavu pilotů, monitorování jejich aktivit na sociálních sítích nebo provádění náhodných kontrol na přítomnost návykových látek. V případě zmíněného letu do Tel Avivu navíc selhaly i hraniční a bezpečnostní procedury, které se spoléhaly na čestná prohlášení zahraničních dopravců, aniž by samy podrobněji prověřovaly jednotlivé členy posádek ze zemí, se kterými Izrael nemá oficiální diplomatické styky.
Diskuse se po incidentu rozhořela také kolem samotné přítomnosti nouzové sekery v kabině, která v tomto případě posloužila jako zbraň proti kapitánovi. Událost v současné době vyšetřují úřady ve Spojených arabských emirátech, Izraeli i Saúdské Arábii, přičemž izraelský premiér Benjamin Netanjahu již nařídil hloubkovou revizi bezpečnostních postupů u všech zahraničních civilních letů. Experti z celého světa volají po zásadní reformě mezinárodních předpisů, která by zavedla povinné sdílení informací o rizikových zaměstnancích a zpřísnila pravidelné psychologické kontroly pilotů.
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Zdroj: Lucie Podzimková