"To jste přehnali, ruce pryč." Přeplněné Staroměstské náměstí odsoudilo rušení televizních poplatků, příště bude Letná

Tisíce lidí zaplnily v neděli odpoledne pražské Staroměstské náměstí, aby na svolané demonstraci spolku Milion chvilek pro demokracii vyjádřily ostrý nesouhlas s vládním záměrem zrušit televizní a rozhlasové poplatky. Akce s názvem Ruce pryč od médií veřejné služby reagovala na nedávné noční a ranní projednávání vládního návrhu ve Sněmovně.
Vládní koalice totiž v sobotu v brzkých ranních hodinách přesně ve čtyři hodiny a třicet šest minut dokázala prosadit posunutí sporného návrhu do druhého čtení. Tento krok vyvolal obrovskou vlnu nevole nejen mezi opozičními zákonodárci, ale také v řadách široké veřejnosti, která se rozhodla vyjádřit podporu nezávislosti České televize a Českého rozhlasu přímo v centru hlavního města.
Předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář během svého vystoupení označil postup vlády za nepřijatelný a vyzval kabinet k zastavení zásahů do veřejnoprávních institucí. Současně předložil zástupcům vládní koalice tři hlavní požadavky, mezi nimiž nechyběla výzva k omluvě občanům za kontroverzní noční hlasování a k přijetí pozvání do veřejné televizní debaty.
Na pódiu se vystřídala řada známých osobností veřejného života a kultury, které vyjádřily obavu o budoucí směřování demokracie v zemi. Herec Divadla Járy Cimrmana Miloň Čepelka či Tomáš Hanák připomněli, že postavit se za pravdu a svobodu stojí za to i v nepříznivém počasí. Své obavy a nesouhlas s vládními kroky tlumočili také herci Igor Orozovič, David Prachař, Zdeněk Piškula či moderátorka Ester Janečková.
Do protestních akcí se zapojili rovněž akademici z Divadelní fakulty Akademie múzických umění, kteří oficiálně vyhlásili stávku. Zároveň označili ministra kultury Otu Klempíře a jeho mluvčí Barboru Šťastnou za nežádoucí osoby, čímž dali najevo hlubokou nespokojenost s aktuální kulturní politikou státu.
Podporu demonstrujícím vyjádřili rovněž zástupci odborů, kteří upozornili na nutnost ochránit práva zaměstnanců obou dotčených institucí. Jan Křemen z odborového svazu hromadných sdělovacích prostředků v této souvislosti potvrdil, že odboráři jsou odhodláni přistoupit k razantním krokům včetně stávky, aby zajistili jistotu pro pracovníky médií.
Vládní představitelé v čele s premiérem Andrejem Babišem však odmítají, že by plánované kroky znamenaly zestátnění médií nebo útok na svobodu slova. Vedení kabinetu trvá na tom, že zrušením koncesionářských poplatků pouze naplňuje sliby dané voličům před volbami a že financování ze státního rozpočtu proběhne bezpečně.
Závěr nedělního shromáždění na Staroměstském náměstí přinesl ohlášení dalších masových protestů, které mají vládní politiky přimět k přehodnocení jejich postojů. Mikuláš Minář pozval všechny příznivce na nadcházející celorepublikové setkání, jež se uskuteční v neděli 15. listopadu na pražské Letenské pláni, kde organizátoři očekávají ještě větší účast veřejnosti.
Zástupci spolku už před demonstrací v tiskovém prohlášení uvedli, že premiér podle nich hraje vabank a ve snaze upevnit svou moc ztratil poslední zábrany. Podle jejich slov se předseda vlády rozhodl reagovat na dřívější politické situace velmi radikálními kroky. Zároveň však pořadatelé zdůraznili, že demonstrace musí proběhnout naprosto pokojně.
Spolek ve svých výzvách důrazně odmítl jakékoliv projevy násilí nebo porušování platných zákonů. Účastníci mají vyjádřit svůj nesouhlas klidným a spořádaným způsobem přímo v centru hlavního města. Odezva veřejnosti na vládní kroky se přitom objevila již v průběhu samotného sněmovního jednání.
Odpor občanů se projevil už v předchozích dnech přímo před budovou Poslanecké sněmovny na Malostranském náměstí. Lidé tam přicházeli vyjádřit nespokojenost s rychlostí a podobou projednávání celého zákona. Atmosféra v okolí parlamentu byla během víkendu značně napjatá.
Demonstrace, jejichž symbolem se staly papírové večerníčkovské čepice, začaly už v sobotu v Liberci či Hradci Králové a postupně se rozšířily do dalších měst včetně Brna, kde se sešly tisíce lidí, přičemž vše vyvrcholilo právě dnešním shromážděním na pražském Staroměstském náměstí.
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Zdroj: Libor Novák