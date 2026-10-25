Statisíce demonstrantů, téměř tisíc zatčených. Francie zažila další noc plnou nepokojů

Libor Novák

25. října 2026 12:45

Nepokoje ve Francii
Nepokoje ve Francii Foto: Reprofoto YouTube

Během soboty bylo po celé Francii zadrženo téměř tisíc lidí, když se do ulic velkých měst vrátila vlna protestů zaměřených na ekonomické nespokojenosti. Podle vyjádření ministerstva vnitra se demonstrací zúčastnilo přes 410 000 občanů, přičemž jen v samotné metropoli protestovalo zhruba 110 000 lidí. Účastníci akcí požadovali větší investice do vzdělávacího systému, lepší příležitosti pro mladé pracovníky a účinná řešení rostoucích životních nákladů.

Francouzské úřady nasadily do terénu masivní bezpečnostní operaci, v jejímž rámci mobilizovaly přibližně 70 000 policistů. Součástí bezpečnostních opatření byly jednotky SWAT, vrtulníky, obrněná vozidla, služební psi a vodní děla. Ministr vnitra Laurent Nuñez uvedl, že bezpečnostní složky omezovaly pohyb protestujících, aby zabránily neautorizovaným pochodům a pronikání do center měst. Přestože nedošlo k cíleným útokům na veřejné budovy, policie čelila extrémní úrovni násilí.

V Paříži proběhla většina pochodu pokojně, avšak po jeho skončení u Porte de Vincennes došlo ke střetům. Bezpečnostní složky zde proti davu nasadily slzný plyn a vodní děla. Demonstranti na policisty házeli předměty a odpalovali zábavní pyrotechniku.

Násilné potyčky a rabování provázely také situaci v dalších velkých městech. V Marseille odpalovali protestující na policisty ohňostroje a došlo k vyloupení supermarketu i klenotnictví. V Bordeaux musela policie použít slzný plyn na náměstí Place de la Bourse proti maskovaným lidem, kteří házeli předměty.

V Nice došlo k incidentu, kdy desítky aktivistů krajní pravice napadly lidi účastnící se pokojného protestu. Podobné protivládní demonstrace proběhly ve stejnou dobu také v řadě dalších evropských zemí. V italských městech Neapol, Řím a Milán si obchody předem zabarikádovaly výlohy.

Násilné střety a protesty zasáhly rovněž hlavní město Albánie, kde demonstranti házeli kameny a zapalovali popelnice. V belgickém Bruselu studenti zablokovali ulice a proti davu zasahovala policie s vodním dělem. Tyto zahraniční akce odrážely širší vlnu nespokojenosti probíhající napříč Evropou.

Lidové hnutí ve Francii mezitím stupňuje tlak na politickou reprezentaci země. Šéf krajně levicové strany La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon varoval, že pokud prezident Emmanuel Macron na požadavky nereaguje, proběhne 5. listopadu celostátní stávka. Podle jeho slov se nad vládou vznáší hrozba generální stávky.

Bezpečnostní složky zůstaly v pohotovosti do pozdních nočních hodin, aby zabránily dalším vlnám násilí a rabování. Přestože pondělní bilance hlásí téměř tisíc zadržených osob, celková úroveň destrukce byla nižší než o předchozím víkendu.  

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Zdroj: Libor Novák

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