Americká předvolební kampaň se vyostřuje. Politici se uchylují k osobním útokům

Libor Novák

25. října 2026 8:59

Volby v USA, ilustrační foto
Volby v USA, ilustrační foto Foto: unsplash.com

Americká předvolební kampaň před nadcházejícími kongresovými volbami v roce 2026 nabírá na obzvláště ostré a kontroverzní obrátky, přičemž nejtvrdší útoky a netradiční metody jsou k vidění především na straně Republikánské strany. Podle politických analytiků webu CNN se politický boj čím dál častěji uchyluje k osobním útokům, otevíráním citlivých rodinných témat a šířením sporných tvrzení namísto věcné debaty o politických programech.

Největší pozornost celonárodních médií aktuálně poutá souboj o křeslo gubernátora v Ohiu. Republikánský kandidát Vivek Ramaswamy zde vzbudil obrovský rozruch, když nasadil do vysílání volební spot, v němž vystupuje odcizená matka jeho demokratické soupeřky Amy Actonové a označuje svou dceru za lhářku.

Tento krok vyvolal ostrou vlnu kritiky napříč politickým spektrem, jelikož zcela ignoruje tragické rodinné pozadí, včetně odchodu Actonové od rodiny v dětství a obvinění jejího nevlastního otce ze zneužívání. Demokratická strana na útok obratem odpověděla vlastní reklamou, ve které bratr kandidátky důrazně odsoudil zneužívání rodinných traumat k politickým útokům.

Vnitrostranická reakce na sebe nenechala dlouho čekat a ukázala hluboký příkop uvnitř republikánského tábora. Zatímco vlivní republikánští politici v čele s gubernátorem Ohia Mikem DeWinem či bývalou guvernérkou Nikki Haleyovou spot odmítli a varovali před voličským bumerangem, nejvyšší vedení strany v čele s prezidentem Donaldem Trumpem a viceprezidentem JD Vancem kampaň otevřeně podpořilo.

Podobně vyostřené praktiky však provázejí i řadu dalších klíčových senátních a kongresových soubojů napříč Spojenými státy. V Texasu se objevují narážky na osobní život demokratického nominanta podpořené dezinformačními teoriemi, zatímco v Michiganu sází kampaň republikána Mikea Rogerse na ostrá obvinění obviňující jeho protikandidáta z podpory terorismu.

Kontroverzní metody se objevují také v Severní Karolíně, kde republikánská kampaň využila technologii umělé inteligence k vytvoření manipulativního videa zobrazujícího demokratického soupeře v nelichotivém světle. V Maine zase hlavní republikánský super-PAC útočí na senátního kandidáta skrze jeho soukromé rodinné vazby, což vyvolalo kritiku i u umírněnějších republikánských zákonodárců.

Politologové a komentátoři se nyní přou o to, zda tato vlna bezohledných útoků představuje chladně kalkulovanou a účinnou strategii, nebo spíše projev nervozity a politického zoufalství. V řadě dotčených států totiž průzkumy veřejného mínění ukazují mírný náskok demokratických kandidátů, přestože většina soubojů se nadále pohybuje v rámci statistické chyby.

Zatímco republikánské špičky razí pragmatický názor, že pro dosažení volebního vítězství jsou veškeré prostředky přípustné, kritici varují před trvalou erozí politické kultury. 

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