Spojené státy potají urychleně stahují diplomaty z Blízkého východu

Spojené státy urychleně stahují část svých diplomatů a jejich rodinné příslušníky z řady zemí Blízkého východu. Důvodem pro tento krok jsou varovné zpravodajské informace, podle nichž Írán výrazně zvýšil snahy o útoky na americký personál. Bezpečnostní situace v regionu se tak opět prudce zhoršuje, upozorňuje server CNN.
Neutěšená situace vyvolává mezi zaměstnanci ministerstva zahraničí silnou frustraci a pocity chaotického opakování dřívějších událostí. Mnozí z nich se totiž do svých diplomatických působišť vrátili teprve nedávno. Předtím museli oblast narychlo opustit během vrcholu předchozího konfliktu s Íránem.
Interní neklasifikované dokumenty, které obdržel ministr zahraničí Marco Rubio, varují před rostoucí hrozbou. Zpravodajské poznatky odhalují, že íránská spiknutí zaměřená na eliminaci amerických představitelů již dosáhla pokročilé fáze. Teherán podle všeho plánuje útoky jak přímo na Blízkém východě, tak v některých vybraných zemích světa.
Americká diplomacie proto v reakci na hrozby přistoupila k tichému snížení personálních kapacit na klíčových zastupitelských úřadech. Opatření se vedle dříve nařízeného odjezdu ze Saúdské Arábie týká také ambasád v Jordánsku, Spojených arabských emirátech, Kataru a Libanonu. Ostatní mise v regionu zůstávají v režimu přísně omezených operací.
K těmto nouzovým krokům přispěly rovněž stupňující se útoky jemenských Hútíů, kteří s podporou Teheránu vystupňovali nepřátelské akce. Washington opakovaně varuje před rizikem, že tyto ozbrojené incidenty mohou rychle přerůst v rozsáhlejší regionální konflikt. Bezpečnostní složky proto sledují každý pohyb s maximální ostražitostí.
Situaci navíc komplikují spekulace o možných budoucích vojenských krocích ze strany Spojených států. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa naznačuje možnost obnovení úderů proti íránským cílům, což vnáší do diplomatických kruhů další nervozitu. Své požadavky na ráznější postup navíc opakovaně předkládá také izraelská vláda.
Samotný průběh evakuace rodin diplomatů však provází značná neorganizovanost a komunikační chaos. Zástupci odborové organizace americké zahraniční služby upozorňují, že lidé dostávají příkazy k okamžitému odjezdu, aniž by předem obdrželi jasné informace o finančním krytí. Mnozí tak netuší, zda jim stát proplatí náklady na stěhování.
Rodiny s dětmi se tak ocitají pod obrovským tlakem, když musí narychlo opouštět své domovy v zahraničí. Kritici z řad diplomatů poukazují na to, že administrativní zajištění celého procesu selhává a zaměstnanci se o klíčových změnách často dozví z médií namísto vlastního vedení. Podobné zmatky panovaly již v počátečních fázích předchozích krizí.
Vedení ministerstva zahraničí reagovalo ujištěním, že se snaží zajistit veškerou dostupnou pomoc včetně příspěvků na ubytování a školní docházku dětí. Úřad přiznává, že opatření vázaná na režim omezených operací jsou pro personál nesmírně náročná. Bezpečnost pracovníků a jejich rodin však podle oficiálních vyjádření zůstává nejvyšší prioritou.
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Zdroj: Libor Novák