"Na válku musíme být nachystaní do 1000 dní." Británie radí lidem, jak se připravit

Britský ministr obrany Wes Streeting varoval, že Velká Británie musí být připravena na případnou válku během následujícího tisíce dnů. Podle jeho vyjádření by nepřátelské státy mohly mít do roku 2030 dostatečnou vojenskou sílu a válečnou ekonomiku k útoku. Tato slova zazněla v rámci vládní kampaně zaměřené na posílení národní odolnosti.
Vláda v reakci na hrozby státem sponzorovaného terorismu a možnou ruskou agresi vyzývá občany k preventivním opatřením. Každá domácnost by si měla vytvořit nouzové zásoby trvanlivých potravin a pitné vody. Cílem je zajistit, aby lidé dokázali bezpečně přežít případný výpadek klíčových služeb.
Vládní kampaň nazvaná Připravte se doporučuje lidem uskladnit až devět litrů balené vody a zásoby jídla na tři dny. Obyvatelé by měli mít po ruce také funkční svítilnu s bateriemi, hotovost, lékárničku a natahovací rádio. Tato opatření mají pomoci zvládnout krizové situace způsobené výpadky proudu či extrémním počasím.
K opatrnosti a rozumným přípravám vyzval veřejnost také premiér Andy Burnham. V rozhovoru pro média podle webu The Independent zdůraznil, že nejde o vyvolávání paniky mezi obyvatelstvem. Lidé by podle něj měli pouze podniknout rozumné kroky, které jim pomohou překlenout případné obtížné situace.
Varování před bezpečnostními riziky podpořil také šéf britské kontrarozvědky MI5 Sir Ken McCallum. Podle jeho vyjádření skončilo období relativní geopolitické stability po skončení studené války. Británie se tak nachází v mnohem soutěživějším a rizikovějším období, které vyžaduje celospolečenské úsilí.
Úřady v této souvislosti upozorňují na zranitelnost klíčové infrastruktury vůči moderním hrozbám. Kybernetické útoky by mohly ochromit bankovní služby, zatímco drony by mohly narušit leteckou dopravu. Terčem nepřátelských aktivit se mohou stát i nemocnice a další důležitá zařízení.
Zpravodajské služby varují, že současné bezpečnostní hrozby nepředstavují pouze dočasný výkyv. Plány britských úřadů proto počítají s dlouhodobým přizpůsobením nové bezpečnostní realitě. Opatření se dotknou jak státních institucí, tak běžného fungování soukromých podniků.
Vláda a bezpečnostní složky budou v nadcházejícím období pokračovat v informování veřejnosti o možných rizicích. Přípravy na krizové scénáře mají zajistit, že britská společnost bude schopna čelit hrozbám s menšími ztrátami. Opatření tak mají posílit celkovou obranyschopnost země v nadcházejících letech.
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Zdroj: Libor Novák