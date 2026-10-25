Machadová se nečekaně vrátila do Venezuely. Trump neskrývá překvapení

Venezuelská opoziční vůdkyně a laureátka Nobelovy ceny María Corina Machadová se po více než deseti měsících v exilu nečekaně vrátila do své vlasti. Její přílet přichází v době, kdy se politická situace v jihoamerické zemi od základů proměnila pod vlivem Spojených států. Svůj návrat oznámila prostřednictvím sociálních sítí krátce poté, co ji na místě přivítali nadšení příznivci.
Politička odcestovala do Norska loni v prosinci, aby zde převzala Nobelovu cenu za mír za svůj dlouholetý boj za demokratická práva. Zahraniční pobyt však provázely snahy o návrat, které vládní úřady v předchozích měsících opakovaně mařily uzavřením vzdušného prostoru. Až nyní se jí podařilo úspěšně proniknout zpět do země navzdory přetrvávajícím bezpečnostním rizikům a opatrnému postoji mezinárodních partnerů.
Během její nepřítomnosti prošla Venezuela radikálními politickými otřesy včetně lednového pádu autoritářského prezidenta Nicoláse Madura. Americká administrativa po svržení režimu začala úzce spolupracovat s prozatímní vládou na politické transformaci a ekonomických reformách. Tento proces však klíčové opoziční osobnosti včetně Machadové a Edmunda Gonzáleze Urrutii zcela opomíjí.
Současný prozatímní kabinet vede Delcy Rodríguezová, která v posledních měsících splnila řadu požadavků Washingtonu včetně propuštění stovek politických vězňů. Vláda rovněž uzavřela s USA dohodu o předání kontroly nad obrovskými zásobami ropy, což má nastartovat hospodářskou obnovu země. Právě tyto kroky a úzká vazba na americké zájmy však vyvolávají ostrou kritiku ze strany tradiční opozice.
Návrat venezuelské opoziční vůdkyně do vlasti okamžitě vyvolal silnou vlnu reakcí na domácí i mezinárodní scéně. Její blízcí spolupracovníci zveřejnili záběry z jejího přivítání věřícími v chrámu svaté Růženy ve státě Lara. Opuštěný exil tak střídá nová fáze politického boje, v níž se bude snažit znovu získat vliv na budoucí směřování státu.
Americký prezident Donald Trump se k jejímu návratu podle CNN vyjádřil s určitým odstupem a překvapením. Uvedl, že o jejím kroku předem nevěděl, ale upřímně doufá v její osobní bezpečí a ochranu. Připomněl přitom fakt, že mu v minulosti předala svou Nobelovu cenu, zároveň však dříve zpochybňoval její reálnou podporu uvnitř venezuelské společnosti.
Washington totiž dává přednost spolupráci s prozatímní vládou, která slibuje postupný přechod k plnohodnotné demokracii a uspořádání svobodných voleb. Konkrétní termín hlasování však dosud nebyl stanoven, což u mnoha pozorovatelů vzbuzuje obavy z odkládání nutných změn. Američtí představitelé opakovaně tvrdí, že země ještě není na demokratické volby plně připravena.
Samotná Machadová v minulosti opakovaně deklarovala odhodlání znovu kandidovat na prezidentský úřad, pokud by se naskytla vhodná příležitost. Návrat do vlasti tak může představovat zásadní zlom v mocenském boji o budoucnost státu.
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Zdroj: Libor Novák