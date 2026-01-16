Trump dostal od Machadové Nobelovku za mír. Výbor pro udílení cen obratem zareagoval

Během čtvrtečního soukromého setkání v Bílém domě se odehrála neobvyklá scéna, když venezuelská opoziční vůdkyně María Corina Machadová předala Donaldu Trumpovi svou zlatou medaili Nobelovy ceny za mír. Politička tento krok vysvětlila jako uznání prezidentova výjimečného nasazení v boji za svobodu její země. Machadová získala toto prestižní ocenění v loňském roce za svůj dlouhodobý odpor proti autoritářskému režimu Nicoláse Madura.
Donald Trump na tento dar reagoval na své platformě Truth Social, kde vyjádřil vděčnost za toto gesto vzájemného respektu. Ačkoliv potvrdil, že mu byla cena předána za jeho dosavadní práci, zatím nezveřejnil žádnou fotografii medaile ani neupřesnil, zda si ji ponechá. Pro amerického prezidenta jde o symbolický okamžik, neboť o zisk Nobelovy ceny v minulosti opakovaně projevoval velký zájem.
Reakce ze strany Nobelova centra na sebe nenechala dlouho čekat a organizátoři připomněli přísná pravidla týkající se vlastnictví cen. Ve svém oficiálním prohlášení zdůraznili, že jednou udělená cena je definitivní a nelze ji právně převádět na jiné osoby ani ji sdílet. I když se fyzický předmět v podobě zlaté medaile může ocitnout v cizích rukou, status laureáta zůstává podle pravidel navždy nepřenosný.
Analytici vnímají tento dramatický krok Machadové jako strategický pokus o znovuzískání přízně americké administrativy. Poté, co byl Maduro sesazen a uvězněn v New Yorku, se její hnutí snaží udržet si vliv a mezinárodní podporu. Předání ceny tak může sloužit jako nástroj k posílení vazeb s Bílým domem v době, kdy naděje na převzetí moci ve Venezuele začínají slábnout.
Tento diplomatický manévr je vnímán jako snaha Machadové zvrátit nepříznivý politický vývoj. Ačkoliv se její hnutí považuje za vítěze voleb z roku 2024, Trump po odstranění Madura překvapivě podpořil dosavadní viceprezidentku Delcy Rodríguezovou. Ta byla jmenována prozatímní prezidentkou, zatímco o Machadové se šéf Bílého domu vyjádřil skepticky s tím, že v zemi postrádá dostatečný respekt.
Machadová při setkání s novináři přirovnala darování medaile k historickému gestu z roku 1825, kdy markýz de Lafayette zaslal zlatou medaili s podobiznou George Washingtona jihoamerickému hrdinovi Simónu Bolívarovi. Podle ní jde o symbol bratrství v boji proti tyranii. Zatímco však dřívější laureáti, jako Ernest Hemingway nebo Dmitrij Muratov, své medaile věnovali na charitu či do úschovy, Machadová je první, kdo ji využil k takto přímému politickému účelu.
Bílý dům ústy své mluvčí potvrdil, že Trumpův postoj k vedení Venezuely zůstává prozatím neměnný a vychází z realistického hodnocení situace v terénu. Prezident podle ní nadále spolupracuje s administrativou Delcy Rodríguezové, která plní americké požadavky včetně propouštění vězňů. Případné nové volby ve Venezuele jsou sice v plánu, ale Washington pro ně zatím nestanovil žádný konkrétní termín.
