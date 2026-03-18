Za dva roky bude v Praze k vidění velký hokejový svátek. Světový pohár s hvězdami NHL

Už dříve bylo známo, že v roce 2028 se po 12 letech uskuteční Světový pohár, hokejový turnaj s nejlepšími hokejisty světa organizovaný kanadsko-americkou NHL. Nyní přišli zástupci nejslavnější hokejové soutěže na světě s velice zajímavou informací pro české hokejové fanoušky. Kromě dvou kanadských měst Calgary a Edmontonu se očekávaný hokejový svátek uskuteční i v Praze. Rozhodnutí o tom padlo na zasedání generálních manažerů v Palm Beach na Floridě.
Na tomto zasedání nemohl chybět ani samotný nejvyšší boss kanadsko-americké NHL Gary Bettman. „Ve sportu neexistuje žádná mezinárodní soutěž, která by se vyrovnala vášni, dovednostem a vzrušení z toho, když se nejlepší z nejlepších v hokeji sejdou, aby reprezentovali své země – loňský turnaj 4 Nations Face-Off a nedávné zimní olympijské hry byly jen nejnovějšími příklady,“ nechal se slyšet po zasedání.
Podle itineráře turnaje se v Praze, stejně jako v Calgary, odehraje šest duelů základních skupin a jeden zápas v rámci vyřazovací fáze. Od semifinále se pak turnaj přesune do Edmontonu, kde vyvrcholí. Bez pochyby hvězdně obsazený turnaj se bude hrát dvanáct dní, během kterých bude k vidění 17 zápasů. „My v National Hockey League a naši partneři z National Hockey League Players’ Association se nemůžeme dočkat, až přineseme Světový pohár v hokeji 2028 do tří velkolepých arén ve třech městech, která při pořádání velkých akcí vždy zazáří,“ pokračoval dál Bettman a dodal: „Víme, že Calgary, Edmonton a Praha budou fantastickými hostiteli pro hokejové fanoušky z celého světa a že nejlepší hokejisté světa budou soutěžit na úrovni, která z této akce udělá skutečně nezapomenutelný zážitek.“
Tato tři pořadatelská města vzešla z celkových 28 destinací, ze kterých pořadatelé z NHL vybírali. „Návrat Světového poháru je mimořádnou událostí pro celou mezinárodní hokejovou komunitu. Velmi si vážíme důvěry, kterou nám projevily NHL a NHLPA tím, že se rozhodly uspořádat turnaj poprvé v České republice,“ uvedl k rozhodnutí majitel skupiny Perinvest Tomáš Petera. Právě tato skupina bude zaštiťovat organizaci akce v Praze. „Tento turnaj vnímám jako příležitost potvrdit naši pozici jako jednoho z klíčových evropských center pro pořádání významných sportovních akcí. Očekáváme silný mezinárodní zájem, vysokou návštěvnost a významný ekonomický dopad na Českou republiku,“ věří Petera.
Pokud dosud existovala pochybnost, že se vzhledem k nedostatečnému počtu českých hokejistů v NHL tohoto turnaje zúčastní i Česká republika, nyní nejistota tímto rozhodnutím ze strany NHL padá. Česko se turnaje zúčastní stejně tak jako USA, Kanada, Švédsko a Finsko. Dalšími mužstvy, které by se mohly turnaje zúčastnit, jsou Švýcarsko, Slovensko a Německo. Jak to bude s účastí Ruska, jehož hokejisté v NHL i navzdory probíhající ruské invaze na Ukrajině nastupují, se ještě úplně neví.
Připomeňme, že pod názvem Světový pohár a pod hlavičkou NHL se tento turnaj bude konat počtvrté, když se ty předešlé konaly v letech 1996, 2004 a 2016. Naposledy se konal v Torontu, přičemž turnaj tehdy ovládla domácí Kanada. Dodejme ještě, že Světový pohár je nástupcem Kanadského poháru, který se hrál v letech 1976, 1981, 1984, 1987 a 1991, přičemž hned v tom prvním ročníku se ve finále s Kanadou utkalo tehdejší Československo.
Zdroj: Libor Novák
Zdroj: Libor Novák