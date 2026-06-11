Írán oznámil uzavření Hormuzského průlivu. Útoky USA zlikvidovaly příměří, tvrdí

Libor Novák

11. června 2026 12:41

Hormuzský průliv
Hormuzský průliv Foto: NASA

Útoky Spojených států z posledních hodin podle íránského ministerstva zahraničí prakticky zlikvidovaly platnost dosavadního příměří. Teherán označil americké vojenské akce za nezákonné a kriminální, přičemž zdůraznil, že vedle zjevného porušení Charty OSN a základních pravidel mezinárodního práva ohledně národní suverenity tyto údery učinily dohodu o příměří z 8. dubna fakticky bezvýznamnou. 

Napětí v oblasti dále eskalovalo poté, co Íránský úřad pro Perský záliv (PGSA) oznámil uzavření strategického Hormuzského průlivu až do odvolání. Vládní agentura zřízená na začátku května k dohledu nad tranzitem připsala toto rozhodnutí aktivitám amerických agresivních sil v regionu a požádala držitele povolení k plavbě o trpělivost.

Opatření přišlo bezprostředně po obvinění ze strany guvernéra jihonámořní provincie Hormozgán Rezy Shahidiana, podle kterého Spojené státy zasáhly v Ománském zálivu nákladní loď přepravující nezbytné zboží z ománského přístavu.

Její posádka byla podle íránských médií zachráněna a evakuována do Ománu. Přestože Íránské islámské revoluční gardy (IRGC) deklarovaly kompletní uzávěru průlivu pro všechna plavidla, Ústřední velitelství sil USA (CENTCOM) toto tvrzení odmítlo s tím, že komerční lodě vodní cestou nadále proplouvají.

Situaci v regionu navíc zkomplikoval další incident, při kterém byl u pobřeží Ománu zasažen tanker Jalveer plující pod vlajkou Guineje-Bissau. Loď s dvacetičlennou indickou posádkou vyslala nouzový signál po vypuknutí požáru nedaleko přístavu Šinás.

Podle mluvčího indického ministerstva zahraničí Randhira Jaiswala na plavidlo zaútočilo americké námořnictvo, indické ministerstvo lodní dopravy nicméně potvrdilo, že všichni námořníci jsou v pořádku. Pokud se podezření potvrdí, půjde o třetí loď s indickou posádkou zasaženou americkými silami v tomto týdnu.

V úterý zemřeli tři indičtí námořníci po zásahu tankeru Settebello a v pondělí vyslal nouzové volání sankcionovaný tanker Marivex. Vedení CENTCOM se k poslednímu incidentu nevyjádřilo, u předchozích dvou plavidel však dříve uvedlo, že nerespektovala pokyny při vynucování americké blokády íránských přístavů.

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Zdroj: Libor Novák

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