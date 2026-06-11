Írán oznámil uzavření Hormuzského průlivu. Útoky USA zlikvidovaly příměří, tvrdí

Útoky Spojených států z posledních hodin podle íránského ministerstva zahraničí prakticky zlikvidovaly platnost dosavadního příměří. Teherán označil americké vojenské akce za nezákonné a kriminální, přičemž zdůraznil, že vedle zjevného porušení Charty OSN a základních pravidel mezinárodního práva ohledně národní suverenity tyto údery učinily dohodu o příměří z 8. dubna fakticky bezvýznamnou.
Napětí v oblasti dále eskalovalo poté, co Íránský úřad pro Perský záliv (PGSA) oznámil uzavření strategického Hormuzského průlivu až do odvolání. Vládní agentura zřízená na začátku května k dohledu nad tranzitem připsala toto rozhodnutí aktivitám amerických agresivních sil v regionu a požádala držitele povolení k plavbě o trpělivost.
Opatření přišlo bezprostředně po obvinění ze strany guvernéra jihonámořní provincie Hormozgán Rezy Shahidiana, podle kterého Spojené státy zasáhly v Ománském zálivu nákladní loď přepravující nezbytné zboží z ománského přístavu.
Její posádka byla podle íránských médií zachráněna a evakuována do Ománu. Přestože Íránské islámské revoluční gardy (IRGC) deklarovaly kompletní uzávěru průlivu pro všechna plavidla, Ústřední velitelství sil USA (CENTCOM) toto tvrzení odmítlo s tím, že komerční lodě vodní cestou nadále proplouvají.
Situaci v regionu navíc zkomplikoval další incident, při kterém byl u pobřeží Ománu zasažen tanker Jalveer plující pod vlajkou Guineje-Bissau. Loď s dvacetičlennou indickou posádkou vyslala nouzový signál po vypuknutí požáru nedaleko přístavu Šinás.
Podle mluvčího indického ministerstva zahraničí Randhira Jaiswala na plavidlo zaútočilo americké námořnictvo, indické ministerstvo lodní dopravy nicméně potvrdilo, že všichni námořníci jsou v pořádku. Pokud se podezření potvrdí, půjde o třetí loď s indickou posádkou zasaženou americkými silami v tomto týdnu.
V úterý zemřeli tři indičtí námořníci po zásahu tankeru Settebello a v pondělí vyslal nouzové volání sankcionovaný tanker Marivex. Vedení CENTCOM se k poslednímu incidentu nevyjádřilo, u předchozích dvou plavidel však dříve uvedlo, že nerespektovala pokyny při vynucování americké blokády íránských přístavů.
Související
Spojené státy a dalších 20 zemí včetně Česka varují před útoky Íránu v Evropě
Útoky slibované Trumpem přišly. Írán tvrdí, že opět uzavřel Hormuzský průliv
Írán , USA (Spojené státy americké) , Hormuzský průliv
Aktuálně se děje
před 49 minutami
Írán oznámil uzavření Hormuzského průlivu. Útoky USA zlikvidovaly příměří, tvrdí
před 1 hodinou
Musk podnítil nepokoje v Belfastu. Odhalil slabinu sociálních sítí
před 2 hodinami
Rok od tragického zřícení letu AI171: Jediný přeživší se dodnes potýká s problémy. Stále neví, proč letadlo spadlo
před 3 hodinami
Spojené státy a dalších 20 zemí včetně Česka varují před útoky Íránu v Evropě
před 4 hodinami
Policie v Severním Irsku nasadila proti demonstrantům vodní děla
před 4 hodinami
Mašínová si zachovala pevný charakter, ocenil prezident Pavel
před 5 hodinami
Útoky slibované Trumpem přišly. Írán tvrdí, že opět uzavřel Hormuzský průliv
před 6 hodinami
K dešti se přidají bouřky, vyplývá z předpovědi počasí na dnešek
včera
Česká cesta do vesmíru míří k úspěchu. Svoboda by mohl letět na ISS
včera
Malou propustili z nemocnice. Zítra už by měla opět šéfovat poslancům ANO
včera
Smutné pražské výročí. Jak hlavní město zničil nejničivější požár v jeho dějinách
včera
Policie objasnila vraždu novorozence na Sokolovsku. Matce hrozí až doživotí
včera
Zemřela Zdena Mašínová
včera
Útěk z vězení nevyšel. Zločinec si pobyt na Pankráci zřejmě prodlouží
včera
Deštivé počasí pokračuje. Meteorologové prozradili, kde má napršet nejvíc
včera
Napětí na Blízkém východě roste: Írán po nočních útocích zvažuje konec mírových jednání
včera
Parlamentní volby v Izraeli se blíží. Netanjahu potvrdil kandidaturu, jistotu výhry ale nemá
včera
Maďarsko už problémy nedělá. Mezi EU a Ukrajinou přesto roste napětí
včera
Ukrajinské střely Flamingo pronikly hluboko do ruského vnitrozemí, zasáhly továrnu na drony
včera
Trump: Teheránu trvalo vyjednávání o dohodě příliš dlouho, bude za to muset zaplatit
Spojené státy a Írán se ocitly na hraně dalšího vážného konfliktu poté, co si v noci na dnešek vyměnily intenzivní palbu. Jde o největší vojenskou eskalaci od chvíle, kdy bylo 8. dubna sjednáno příměří. Noční údery opětovně vyvolaly silné pochybnosti o tom, zda toto příměří vůbec ještě platí, a vážně ohrožují veškeré diplomatické úsilí, které mělo vést k definitivnímu ukončení války.
Zdroj: Libor Novák