Zelenskyj: Rusko při nejnovější vlně nočních útoků použilo balistické rakety ze Severní Koreje

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil Rusko, že při nejnovější vlně nočních útoků použilo balistické rakety dodané ze Severní Koreje. Podle ukrajinských úřadů zasáhly tyto střely v kombinaci s naváděnými bombami a drony jihovýchodní město Záporoží, kde si úder vyžádal nejméně šest lidských životů a devatenáct zraněných. Zároveň obě bojující strany pokračovaly v intenzivním vzájemném ostřelování cílů v zázemí.
Ve svém večerním videoposelství ukrajinský lídr zdůraznil, že se Moskva poprvé dostala do situace, kdy není schopna vést válku bez přímých vojenských dodávek a lidských posil ze Severní Koreje. Zelenskyj zároveň varoval, že testování severokorejských střel a nasazení tamních vojáků přímo na evropském bojišti umožňuje Pchjongjangu odstraňovat nedostatky svých zbraní a získávat bojové zkušenosti, což představuje vážné riziko pro bezpečnost celého světa.
Podle údajů ukrajinské armády vyslala ruská strana během jediné noci přes sto dvacet dronů a celou řadu nejrůznějších raket. Sirény se opakovaně rozezněly také v Kyjevě, kde tlaková vlna a úlomky poškodily objekt nemocnice. Lékařský personál i pacienti však stihli včas odejít do krytů a vyvázli bez zranění. Útoky na rozvodné uzly v Chersonu a Charkově pak v těchto oblastech způsobily rozsáhlé výpadky elektrické energie.
Ukrajinské síly na ruskou agresi odpověděly vlastními údery zaměřenými na infrastrukturu v ruském vnitrozemí. Bezpilotní prostředky zasáhly a zapálily skladovací a logistické prostory internetového obchodu Wildberries ve Voroněžské oblasti. Kyjev tyto objekty považuje za významné zásobovací uzly, které ruská armáda využívá k logistické podpoře a nákupům vybavení pro své jednotky.
Incident ve Voroněžské oblasti navázal na předchozí rozsáhlý úder ukrajinských dronů v Ruské federaci, při němž byla zasažena ropná rafinerie v Tatarstánu, vzdálená více než jeden tisíc kilometrů od ukrajinských hranic. Tento útok, který se zařadil k nejničivějším akcím na ruském území od počátku invaze, si vyžádal třináct obětí na životech a desítky zraněných.
Ukrajinský prezident v souvislosti s těmito akcemi ocenil úspěšné zásahy ruských průmyslových a energetických objektů, včetně nedávného úderu na petrochemický závod na západní Sibiři. Podle Zelenského budou dálkové operace ukrajinské armády pokračovat i nadále, aby jasně předvedly ruské veřejnosti i vedení v Moskvě nezbytnost ukončení války a uzavření spravedlivého míru.
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Zdroj: Libor Novák