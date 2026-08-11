Trumpova sít Truth Social prodělává stamiliony. Nový nástroj slibující přednostní informace čelí kritice

Společnost Trump Media & Technology Group spustila novou komerční službu nazvanou Truth API, která finančním institucím a obchodníkům na Wall Street nabízí přednostní přístup k příspěvkům zveřejňovaným na sociální síti Truth Social. Službu zaměřenou na nejvlivnější účty platformy využívá už více než desítka klientů, přičemž jde převážně o firmy specializované na vysokofrekvenční obchodování. Za možnost získat zásadní informace s milisekundovým předstihem platí odběratelé měsíční poplatky v rozmezí 60 až 100 tisíc dolarů.
Dočasný generální ředitel podniku Kevin McGurn potvrzuje, že o nástroj je mezi investory zájem. Výnosy z nového rozhraní mají firmě zajistit stabilní a dlouhodobý přísun financí. Reakce trhu přichází v době, kdy společnost vykázala za druhý čtvrtletí ztrátu ve výši 238 milionů dolarů. Tento propad výrazně převyšuje hospodářské výsledky ze stejného období minulého roku, což vedení přičítá především nezdarům v oblasti investic do kryptoměn.
Tržby společnosti dosáhly za dané období 1,7 milionu dolarů, což sice představuje meziroční nárůst, avšak celková finanční bilance zůstává v červených číslech. I přes vysoké ztráty deklaruje Trump Media celková aktiva ve výši přibližně dvou miliard dolarů, které tvoří hotovost, krátkodobé investice a digitální měny. Firma se v poslední době snažila diverzifikovat své podnikání do čisté energie či kryptoměnových projektů, analytici však upozorňují, že právě tyto vedlejší aktivity stojí za většinou jejích finančních problémů.
Zavedení placeného přednostního kanálu vyvolalo vlnu kritiky a otevřelo řadu etických i právních otázek. Donald Trump na síti Truth Social pravidelně zveřejňuje zásadní vyjádření, která mají okamžitý dopad na vývoj cen akcií, komodit či měn.
Odborníci i političtí oponenti podle webu BBC poukazují na možný střet zájmů, jelikož z prodeje zrychleného přístupu k prezidentským výrokům finančně profituje společnost, v níž má prezidentova rodina většinový podíl. Společnost naopak plánuje využití datového rozhraní dále rozšiřovat a vyjednává o spolupráci s technologickými firmami, mediálními domy i sázkovými kancelářemi.
Související
Fox News: Trump odmítá návrat na twitter, upřednostní prý vlastní platformu
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Počet mrtvých v Kolumbii překročil 200. Pohřešují se tisíce lidí
před 2 hodinami
Libanon jako první arabský stát zrušil trest smrti. Zavádí těžké doživotní nucené práce
před 3 hodinami
Orbánova pravá ruka skončila. Novým maďarským prezidentem bude András Baka
před 3 hodinami
Trumpa kvůli hrozbě atentátu odvezli v kontejneru na jídlo
před 4 hodinami
Česká televize představila náhradu za Moravce. Zveřejnila podzimní program
před 4 hodinami
Zelenskyj: Rusko při nejnovější vlně nočních útoků použilo balistické rakety ze Severní Koreje
před 5 hodinami
Přes 130 mrtvých a 500 zraněných. Kolumbie svádí závod s časem, pod troskami zůstávají další lidé
před 6 hodinami
Evropa shání rakety Patriot kde se dá. Ukrajina jich za týden vystřelí víc, než kolik dostane za měsíc
před 7 hodinami
Svržený syrský prezident Bašár Asad byl odsouzen k trestu smrti
před 8 hodinami
Trumpova sít Truth Social prodělává stamiliony. Nový nástroj slibující přednostní informace čelí kritice
před 9 hodinami
Trump si zahrává se zdravím. Doporučil snížit očkování, místo studie se odkázal na názory okolí
před 9 hodinami
13 mrtvých a přes 70 zraněných. Ukrajina podnikla nejničivější útok na Rusko za poslední roky
před 10 hodinami
Vyčistili jsme Hormuzský průliv od min, je plně pod kontrolou USA, tvrdí Trump
před 11 hodinami
Počasí bude tropické do konce prázdnin, déšť se objeví jen výjimečně
včera
Kolumbie vyhlásila stav národní katastrofy. Počet mrtvých po zemětřesení dál prudce stoupá
včera
Francie zavádí kvůli vedru krizový stav. Domácnostem omezuje spotřebu vody
včera
Rusko přitvrzuje. Útoky raketami jsou stále častější, Moskva polevit nehodlá
včera
Kolumbii zasáhlo silné zemětřesení. Mrtvých jsou nejméně desítky
včera
V Bulharsku vybuchl sklad munice. Exploze byla vidět na kilometry daleko
včera
Lipsko se vyhnulo katastrofě. Dron s výbušninou narazil do letadla, našli na něm DNA
Nové informace z vyšetřování naznačují, že německé letiště v Lipsku se ocitlo podstatně blíže k katastrofě, než se původně předpokládalo. Analýza záznamů z bezpečnostních kamer ukázala, že neznámý dron zasáhl křídlo zaparkovaného ukrajinského nákladního letounu značky Antonov. Incident se odehrál v podvečerních hodinách a jen shodou náhod nedošlo k masivní explozi.
Zdroj: Libor Novák