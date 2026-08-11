Trumpova sít Truth Social prodělává stamiliony. Nový nástroj slibující přednostní informace čelí kritice

Libor Novák

11. srpna 2026 10:08

Truth Social
Truth Social Foto: Depositphotos

Společnost Trump Media & Technology Group spustila novou komerční službu nazvanou Truth API, která finančním institucím a obchodníkům na Wall Street nabízí přednostní přístup k příspěvkům zveřejňovaným na sociální síti Truth Social. Službu zaměřenou na nejvlivnější účty platformy využívá už více než desítka klientů, přičemž jde převážně o firmy specializované na vysokofrekvenční obchodování. Za možnost získat zásadní informace s milisekundovým předstihem platí odběratelé měsíční poplatky v rozmezí 60 až 100 tisíc dolarů. 

Dočasný generální ředitel podniku Kevin McGurn potvrzuje, že o nástroj je mezi investory zájem. Výnosy z nového rozhraní mají firmě zajistit stabilní a dlouhodobý přísun financí. Reakce trhu přichází v době, kdy společnost vykázala za druhý čtvrtletí ztrátu ve výši 238 milionů dolarů. Tento propad výrazně převyšuje hospodářské výsledky ze stejného období minulého roku, což vedení přičítá především nezdarům v oblasti investic do kryptoměn.

Tržby společnosti dosáhly za dané období 1,7 milionu dolarů, což sice představuje meziroční nárůst, avšak celková finanční bilance zůstává v červených číslech. I přes vysoké ztráty deklaruje Trump Media celková aktiva ve výši přibližně dvou miliard dolarů, které tvoří hotovost, krátkodobé investice a digitální měny. Firma se v poslední době snažila diverzifikovat své podnikání do čisté energie či kryptoměnových projektů, analytici však upozorňují, že právě tyto vedlejší aktivity stojí za většinou jejích finančních problémů.

Zavedení placeného přednostního kanálu vyvolalo vlnu kritiky a otevřelo řadu etických i právních otázek. Donald Trump na síti Truth Social pravidelně zveřejňuje zásadní vyjádření, která mají okamžitý dopad na vývoj cen akcií, komodit či měn.

Odborníci i političtí oponenti podle webu BBC poukazují na možný střet zájmů, jelikož z prodeje zrychleného přístupu k prezidentským výrokům finančně profituje společnost, v níž má prezidentova rodina většinový podíl. Společnost naopak plánuje využití datového rozhraní dále rozšiřovat a vyjednává o spolupráci s technologickými firmami, mediálními domy i sázkovými kancelářemi.

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Zdroj: Libor Novák

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