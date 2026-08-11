Evropa shání rakety Patriot kde se dá. Ukrajina jich za týden vystřelí víc, než kolik dostane za měsíc

Evropští spojenci se intenzivně snaží sehnat další střely do protivzdušných systémů Patriot pro Ukrajinu, která se před nadcházející zimou obává masivních ruských raketových útoků. Kyjev naléhavě požaduje stovky těchto zachytávacích střel, avšak nová výroba trvá příliš dlouho a americké zásoby jsou navíc značně vyčerpány kvůli probíhajícímu konfliktu na Blízkém východě. Klíčoví evropští dárci přitom podle webu Politico upozorňují, že sami disponují jen minimálními rezervami, které by ještě mohli bezpečně postoupit.
Naléhavost situace dokládají i nedávná čísla o účinnosti ukrajinské protivzdušné obrany. Bývalý ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov upozornil, že Rusko v posledních měsících vystřelí za jediný týden více raket, než kolik Ukrajina obdrží od svých partnerů za několik měsíců. Podle statistik ministerstva obrany dokázaly ukrajinské síly v červenci zničit pouze 29 ze 195 ruských balistických střel, což odhaluje nebezpečné mezery v obraně.
Německo, které Ukrajině dříve poskytlo několik kompletů Patriot, naráží na své kapacitní limity. Berlín musí vyvažovat potřeby Ukrajiny s nutností udržet vlastní minimální zásoby potřebné pro národní bezpečnost a plnění závazků v rámci NATO. Zástupci německého ministerstva obrany potvrzují, že stát se dostal na hranici svých možností, přičemž severské a středoevropské země vyzývají k zapojení i ostatní evropské státy.
Pozornost se v této situaci obrací na státy jižní Evropy, jako jsou Španělsko nebo Řecko, které dosud předaly méně techniky než země ze severu či západu. Řecko například disponuje staršími střelami verze PAC-2, o jejichž případném poskytnutí Kyjev jedná. Diplomatická jednání probíhají na mnoha úrovních, avšak většina vlád se zdráhá oslabit vlastní protiraketovou deštník v době zvýšeného mezinárodního napětí.
Klíčovou roli v celém řetězci dodávek nadále hrají Spojené státy, které vyrábějí nejmodernější střely typu PAC-3. Výsledky jednání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s americkým prezidentem Donaldem Trumpem však zatím hmatatelné navýšení nezajistily. Trump navíc ustoupil od původních úvah o udělení licence k výrobě těchto střel přímo na Ukrajině s tím, že Washington musí v první řadě doplňovat vlastní vyčerpané arzenály.
Ukrajinská strana se s ohledem na dlouhé dodací lhůty snaží urychlit vývoj vlastního protivzdušného systému nazvaného Freyja. Tento domácí projekt sice představuje slibnou alternativu pro zachytávání balistických cílů, nicméně před svým plným nasazením stále vyžaduje další testování a technologické dokončení, což znamená, že nadcházející zimu ještě plně nepokryje.
Nedostatek zachytávacích střel nutí ukrajinské armádní velení ke změně taktiky a intenzivnějšímu zaměření na samotná odpalovací zařízení na ruském území. Cílem této strategie je eliminovat ruské raketové týmy bezprostředně po startu střely ještě dříve, než stihnou změnit pozici. Tento agresivnější přístup má alespoň částečně vykompenzovat dočasnou neschopnost zachycovat všechny dolétající balistické rakety ve vzduchu.
Čas hraje jednoznačně proti Kyjevu, zatímco se nezadržitelně blíží zimní měsíce. Ukrajinští představitelé zdůrazňují, že bojují doslova o každou jednotlivou střelu, jelikož bez dostatečného množství munice pro systémy Patriot bude infrastruktura i obyvatelstvo vystaveno masivnímu ruskému ostřelování, které se Kreml pravděpodobně pokusí využít k definitivnímu zničení energetické sítě země.
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Zdroj: Libor Novák