Počasí bude tropické do konce prázdnin, déšť se objeví jen výjimečně

Česko má před sebou měsíc charakterizovaný pokračujícími vysokými teplotami a přetrvávajícím nedostatkem srážek. Podle nejnovějšího měsíčního výhledu meteorologů se teplá vlna z uplynulých dvou týdnů promítne i do nadcházejících dnů a nadprůměrné hodnoty se udrží až do konce první zářijové dekády.
Lidé se sice musí připravit na pozvolné, avšak celkově nevýrazné klesání teplot na teploměrech. Teploty vzduchu se budou soustavně pohybovat buď výrazně nad obvyklým normálem, nebo při jeho horní hranici.
Vůbec nejteplejší dny z celého předpovídaného úseku přinese hned jeho samotný počátek, zatímco pozvolný ústup horkého vzduchu přejde k nejnižším hodnotám až na samém konci předpovědního horizontu, tedy začátkem září. Jako celek tak nadcházející čtyři týdny vstoupí do statistik s vysokou pravděpodobností jako výrazně teplotně nadprůměrné.
Nepříznivé zprávy přicházejí také v oblasti srážkové bilance. Území České republiky totiž trápí prohlubující se srážkový deficit z předchozích týdnů a tento trend bude s největší pravděpodobností pokračovat i nadále. Aktuální týden nabídne dešťové srážky jen naprosto minimálně, přičemž případné přeháňky či bouřky lze ojediněle očekávat až v jeho samotném závěru.
Extrémní úhrny srážek nelze očekávat ani v navazujících srpnových a zářijových dnech. Množství spadlé vody se má dlouhodobě pohybovat pouze na rozhraní průměrných a podprůměrných hodnot.
V kombinaci s vysokými denními teplotami tak hrozí další výrazné prohlubování sucha v krajině i v zemědělství. Celé sledované období až do začátku září by tak mělo po srážkové stránce skončit jako celkově podprůměrné či v lepším případě na spodní hranici obvyklých normálů.
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Zdroj: Libor Novák