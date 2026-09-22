Světoví lídři se schází v sídle OSN. Očekává se Trumpův projev

Americký prezident Donald Trump vystoupí v New Yorku s projevem na Valném shromáždění Organizace spojených národů. Podle velvyslance Spojených států při OSN Mikea Waltze se šéf Bílého domu ve svém vystoupení zaměří na mírové dohody, kroky v západní hemisféře a posun v dvacetibodovém mírovém plánu pro Pásmo Gazy. Významnou část projednávaných témat bude tvořit také snaha zabránit Íránu v získání jaderné zbraně. Vystoupení amerického prezidenta na tomto mezinárodním fóru navazuje na každoroční tradici.
V loňském roce Trump přednesl na půdě OSN téměř hodinový projev, ve kterém podrobil kritice opatření proti klimatickým změnám i evropskou imigrační politiku. Jeho tehdejší vystoupení však doprovázely technické problémy v podobě náhlého zastavení eskalátoru a poruchy čtecího zařízení. Zatímco prezident naznačoval úmyslnou sabotáž ze strany organizátorů, zástupci OSN vysvětlili incident neúmyslným aktivováním bezpečnostní funkce videografem Bílého domu. Vystoupení na letošním zasedání se koná v době sporu týkajícího se zprávy Rady OSN pro lidská práva.
Rada OSN pro lidská práva ve své nedávné zprávě uvedla, že existují důvodná podezření na spáchání válečných zločinů ze strany Spojených států během únorových útoků na íránskou školu a obytnou oblast. Nadcházející program amerického prezidenta zahrnuje řadu bilaterálních schůzek s předními světovými politiky na okraji generálního shromáždění. Trump se má setkat mimo jiné s prozatímní venezuelskou prezidentkou Delcy Rodríguezovou. Půjde o jejich první osobní jednání od chvíle, kdy americké síly zajaly bývalého venezuelského lídra Nicoláse Madura, který nyní čeká na soud v brooklynské věznici.
Mezi plánovaná jednání patří také schůzka s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, který vyjádřil naději v diplomacii směřující k energetickému příměří s Kremlem. Americký prezident před zasedáním podepsal zákon o sankcích vůči Rusku, který původně prosazoval zesnulý senátor Lindsey Graham. Spojené státy rovněž oznámily převzetí vojenských operací a trvalou kontrolu nad bezpečností v Grónsku. Příslušná dohoda představuje výsledek jednání s představiteli Grónska a Dánska s cílem ukončit napětí v arktickém regionu.
Generální shromáždění OSN se koná v momentě, kdy se válečný konflikt v Íránu blíží ke svému osmému měsíci trvání. Donald Trump má na programu jednání s lídry Rady pro spolupráci v Zálivu, která sdružuje Katar, Saúdskou Arábii a Spojené arabské emiráty. Klíčovým tématem všech rozhovorů se zástupci blízkovýchodních států zůstává situace kolem íránského konfliktu. Vztahy mezi zúčastněnými stranami tak představují hlavní bod diplomatických jednání celého týdne.
V pořadí vystoupení na Valném shromáždění je na středu naplánován projev íránského prezidenta Masúda Pezeškjána. V rozhovoru pro televizi Fox News Donald Trump uvedl, že by byl pravděpodobně otevřený případnému setkání s íránským představitelem. Žádné konkrétní detaily ohledně jejich možné schůzky však nebyly oficiálně oznámeny. Diplomatická jednání tak pokračují v pozadí hlavního programu zasedání.
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Zdroj: Libor Novák