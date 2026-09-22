STAN je nejsilnější opoziční stranou, potvrzuje průzkum. Motoristé by se nedostali do Sněmovny

V hypotetických srpnových volbách do Poslanecké sněmovny by s přehledem zvítězilo hnutí ANO se ziskem 34 procent hlasů. Na druhém místě skončilo hnutí STAN, kterému vyjádřilo podporu 12 procent dotázaných. Třetí příčku obsadila ODS s 11 procenty, následovaná hnutím SPD se devíti procenty a Piráty se 7,5 procenta hlasů. Vyplývá to ze srpnového volebního modelu výzkumné agentury Median.
Ve srovnání s předchozím měřením agentury Median zaznamenalo hnutí STAN pokles podpory o tři procentní body. Mírný odliv voličů postihl také ODS, naopak hnutí SPD si polepšilo o 1,5 procentního bodu. Mezi druhým STAN a třetí ODS tak zůstává rozdíl pouhého jednoho procentního bodu, což je v rámci statistické chyby. Z někdejší koalice Spolu by se do poslaneckých lavic dostala výhradně ODS.
Ostatní členové trojbloku Spolu by hranici nutnou pro vstup do dolní komory nepřekročili. Strana TOP 09 obdržela v průzkumu čtyři procenta hlasů a KDU-ČSL dosáhla na 3,5 procenta. Před branami Sněmovny by zůstali rovněž Motoristé sobě se ziskem 4,5 procenta hlasů, což představuje beze změny stejný výsledek jako v předchozím šetření. Identickou podporu na úrovni 4,5 procenta přisoudil model také KSČM, zatímco hnutí Naše Česko získalo 2,5 procenta.
Celkem by v Poslanecké sněmovně podle výzkumu zasedli zástupci pěti politických stran a hnutí. Na základě zjednodušeného přepočtu modelových zisků na poslanecká křesla by vítězné hnutí ANO získalo 93 mandátů. Druhému hnutí STAN by připadlo 33 křesel a ODS by obsadila 30 poslaneckých lavic. Hnutí SPD by disponovalo 24 zákonodárci a Piráti by získali 20 poslaneckých mandátů.
Při tomto rozložení sil v dolní komoře by hnutí ANO k vytvoření vlády stále potřebovalo alespoň jednoho koaličního partnera. Spojení hnutí ANO a SPD by v dolní komoře získalo většinu 117 poslanců. Podle zjištění agentury Median je hnutí ANO nejčastější volbou lidí ve věkové kategorii od 45 let výše. Plných 74 procent voličů hnutí ANO z minulých voleb navíc uvádí, že by toto hnutí volilo opakovaně.
Ochota zúčastnit se sněmovních voleb byla v srpnu na úrovni 60 procent oprávněných voličů. Určitě k volbám plánovalo dorazit 48,5 procenta dotázaných, zatímco dalších 11,5 procenta účast zvažovalo. Tato deklarovaná ochota je přibližně o devět procentních bodů nižší, než byla volební účast v říjnu 2025. K volbám do Poslanecké sněmovny by v srpnu určitě nešlo 35 procent dotázaných a spíše nešlo pět procent lidí.
Výzkumná agentura analyzovala také volební potenciál jednotlivých politických subjektů. Pokud by hnutí ANO získalo hlasy všech voličů, kteří jeho volbu zvažují a nevylučují účast, jeho zisk by dosáhl až 41 procent. Volební potenciál hnutí STAN činí 24 procent, u ODS dosahuje 21 procent a u Pirátů představuje 15,5 procenta. Strana TOP 09 má potenciál oslovit 14,5 procenta voličů a hnutí SPD může pomýšlet na zisk až 14 procent hlasů.
Lidovci disponují volebním potenciálem ve výši 10,5 procenta a Motoristé sobě dosahují na osm procent. Volební potenciál KSČM výzkumníci odhadli na šest procent hlasů. Z hlediska pevných voličských jader má hnutí ANO podporu 27 procent jistých voličů a ODS 7,5 procenta. Naopak nejméně ukotvené příznivce mají Piráti, u nichž si je účastí u voleb i výběrem strany jisto pouze 30 procent jejich voličů.
Průzkum volebních preferencí uskutečnila společnost Median v období od 1. do 31. srpna. Šetření se zúčastnilo celkem 1021 respondentů reprezentujících dospělou populaci České republiky. Statistická odchylka výsledků se pohybuje v rozmezí od plus minus 1,5 procentního bodu u malých stran až po 3,5 procentního bodu u největších subjektů.
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Zdroj: Libor Novák