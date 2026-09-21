Trump se v OSN sejde se Zelenským. Bude tlačit na ukončení útoků na energetickou infrastrukturu

Americký prezident Donald Trump chystá osobní jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským na okraji týdne vysoké úrovně Valného shromáždění OSN v New Yorku. Hlavním tématem rozhovorů má být uzavření příměří v oblasti energetické infrastruktury, na které americký lídr důrazně naléhá. Nadcházející schůzka přichází v době, kdy Ukrajina stupňuje své údery na ruský energetický sektor a svět čelí výraznému růstu cen motorové nafty.
Ukrajinské síly během víkendu podnikly rozsáhlý útok na Moskevskou oblast, při kterém zasáhly významnou rafinérii a způsobily oběti na životech. V reakci na tyto události americký prezident prohlásil, že Rusko v důsledku válečného konfliktu ztratilo kontrolu nad svým průmyslem na výrobu nafty. Podle jeho slov byla velká část tamních rafinérií vyhozena do povětří a nachází se alespoň dočasně mimo provoz.
Šéf Bílého domu vyzval k okamžitému ukončení válečného konfliktu, který označil za nesmyslný a nikdy nekončící. Zdůraznil přitom, že zhoršující se situací v energetice a nedostatkem paliv trpí celý svět. Poukázal také na vysoké lidské ztráty a uvedl, že v bojích umírá přibližně dvacet pět tisíc lidí měsíčně, převážně z řad vojáků.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakci potvrdil, že jednání o možném příměří i nadále pokračují. Uvedl, že na stole jsou konkrétní návrhy na deeskalační kroky, které by mohly přispět k přiblížení míru. Podmínkou ukrajinské strany však zůstává, že Rusko musí současně přestat útočit na ukrajinskou energetiku, klíčovou infrastrukturu a vývoz potravin.
Předcházející telefonický rozhovor obou lídrů byl podle vyjádření ukrajinských představitelů zaměřen téměř výhradně na problematiku dodávek nafty. Trump během telefonátu opakovaně vyzýval Kyjev, aby zastavil údery na ruská rafinérská zařízení a zaměřil se na jiné cíle. Prudce rostoucí ceny paliv totiž vytvářejí silný politický tlak na republikánskou stranu před nadcházejícími podzimními kongresovými volbami.
Průměrné ceny nafty ve Spojených státech dosáhly rekordní výše více než šesti dolarů za galon. Tento výrazný nárůst souvisí nejen s ukrajinskými údery na ruskou infrastrukturu, ale také s konfliktem na Blízkém východě a narušením dopravy v Hormuzském průlivu. Americký prezident přesto apeluje na ukrajinskou stranu, aby nezasahovala ruskou produkci pohonných hmot a nezpůsobovala globální nedostatek.
Na okraji Valného shromáždění OSN se očekává také vystoupení amerického prezidenta s projevem k delegátům a jeho jednání se zástupci zemí Perského zálivu. Ve stejné době přicestoval do Spojených států ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, jehož program zahrnuje schůzku s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem. Tuto sérii diplomatických setkání doprovází snaha o dojednání konkrétních kroků ke snížení napětí v klíčových oblastech.
Americký prezident již dříve veřejně prohlásil, že mezi Moskvou a Kyjevem bylo dohodnuto příměří týkající se energetické infrastruktury. Ukrajinští představitelé však následně upřesnili, že šlo pouze o neuzavřený americký rámcový návrh a k žádné oficiální dohodě nedošlo. Rusko navíc nadále pokračuje v pravidelných raketových a dronových útocích na ukrajinská města i elektrickou síť.
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Zdroj: Libor Novák