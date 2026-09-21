Pavel by rád bojoval, reagoval Fico na kritiku z Česka

Jan Hrabě

Jan Hrabě

21. září 2026 8:58

Robert Fico
Robert Fico Foto: Facebook SMER - SSD

Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) reagoval na kritiku z Česka, která konkrétně přišla ze strany prezidenta Petra Pavla. Fico zdůraznil, že upřednostňuje mír. Trvá zároveň na tom, že panují snahy vyprovokovat konflikt mezi NATO a Ruskem. 

"Respektuji, že český prezident Petr Pavel by jako bývalý generál NATO rád bojoval. Přivítal bych proto, kdyby respektoval, že já upřednostňuji mír," spustil Fico v neděli večer na facebooku. Podotkl, že Pavlovi jako české hlavě státu vždy projevuje úctu a respekt, přesto se český prezident opakovaně vyjadřuje k jeho práci. 

"Tentokrát ho vyrušil můj postoj ke snahám vyprovokovat válečný konflikt mezi NATO a Ruskem," připomněl předseda Smeru a následně zopakoval, jaké jsou jeho postoje. 

Podle Fica má vojenská rétorika Západu překrýt neschopnost liberálního světa řešit elementární výzvy, jako jsou ceny energií a pohonných hmot či nelegální migrace. "Pokud budu předseda vlády, nebudu souhlasit, aby se slovenští vojáci zúčastnili jakéhokoliv vojenského dobrodružství, které vyprovokuje někdo z NATO," zdůraznil. 

Fico se vyjádřil i k pochybnostem ohledně slovenského závazku v rámci aliance. "V případě skutečného ozbrojeného útoku proti jednomu anebo více členským státům NATO příslušný článek 5 dává členským státům více možností, jak projevit solidaritu," dodal. 

Pavel konkrétně označil Ficova slova za závažné sdělení, které je nutné brát vážně a zároveň ho nemít za příklad. Prezident, jenž byl v minulosti předsedou vojenského výboru Severoatlantické aliance, takže ví, o čem mluví, zdůraznil, že článek 5 je vyjádřením solidarity a vzájemné odpovědnosti. 

"Pokud kdokoliv řekne, že je rád za to, že je členem NATO, jinými slovy, že nás NATO chrání, ale zároveň že není ochoten se zapojit v případě, že bude napaden kdokoli jiný, tak nepochopil slovo solidarita. A já pevně doufám, že Česká republika touto cestou nepůjde," prohlásila hlava státu. 

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