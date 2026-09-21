Pavel by rád bojoval, reagoval Fico na kritiku z Česka

Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) reagoval na kritiku z Česka, která konkrétně přišla ze strany prezidenta Petra Pavla. Fico zdůraznil, že upřednostňuje mír. Trvá zároveň na tom, že panují snahy vyprovokovat konflikt mezi NATO a Ruskem.
"Respektuji, že český prezident Petr Pavel by jako bývalý generál NATO rád bojoval. Přivítal bych proto, kdyby respektoval, že já upřednostňuji mír," spustil Fico v neděli večer na facebooku. Podotkl, že Pavlovi jako české hlavě státu vždy projevuje úctu a respekt, přesto se český prezident opakovaně vyjadřuje k jeho práci.
"Tentokrát ho vyrušil můj postoj ke snahám vyprovokovat válečný konflikt mezi NATO a Ruskem," připomněl předseda Smeru a následně zopakoval, jaké jsou jeho postoje.
Podle Fica má vojenská rétorika Západu překrýt neschopnost liberálního světa řešit elementární výzvy, jako jsou ceny energií a pohonných hmot či nelegální migrace. "Pokud budu předseda vlády, nebudu souhlasit, aby se slovenští vojáci zúčastnili jakéhokoliv vojenského dobrodružství, které vyprovokuje někdo z NATO," zdůraznil.
Fico se vyjádřil i k pochybnostem ohledně slovenského závazku v rámci aliance. "V případě skutečného ozbrojeného útoku proti jednomu anebo více členským státům NATO příslušný článek 5 dává členským státům více možností, jak projevit solidaritu," dodal.
Pavel konkrétně označil Ficova slova za závažné sdělení, které je nutné brát vážně a zároveň ho nemít za příklad. Prezident, jenž byl v minulosti předsedou vojenského výboru Severoatlantické aliance, takže ví, o čem mluví, zdůraznil, že článek 5 je vyjádřením solidarity a vzájemné odpovědnosti.
"Pokud kdokoliv řekne, že je rád za to, že je členem NATO, jinými slovy, že nás NATO chrání, ale zároveň že není ochoten se zapojit v případě, že bude napaden kdokoli jiný, tak nepochopil slovo solidarita. A já pevně doufám, že Česká republika touto cestou nepůjde," prohlásila hlava státu.
Související
Pavel šije do Fica. Nepochopil slovo solidarita, zkritizoval slovenského premiéra
Fico odmítá bojovat proti Rusku. Není to naše válka, řekl o konfliktu na Ukrajině
Robert Fico , Petr Pavel , NATO , Rusko
Aktuálně se děje
před 43 minutami
Trump zatáhl USA do války, ze které se mu nedaří vystoupit. A možnosti docházejí
před 1 hodinou
Pavel by rád bojoval, reagoval Fico na kritiku z Česka
před 1 hodinou
OSN: Svět už není schopen dodržet hranici globálního oteplení o 1,5 stupně Celsia
před 3 hodinami
Předpověď počasí na týden. Meteorologové přiznali určitou nejistotu
včera
Klid nechce královi dopřát. Bratr princezny Diany trvá na slovech z nové knihy
včera
Zeman napíná Česko ohledně další kandidatury. Mohou za to i pravidla
včera
Bývalý fotbalový sudí šokoval veřejnost. Během zápasů Premier League si vymýšlel výzvy
včera
Pavel šije do Fica. Nepochopil slovo solidarita, zkritizoval slovenského premiéra
včera
Česká protivzdušná obrana vstupuje do 21. století, oznámil Babiš na Dnech NATO
včera
Žila jen dva měsíce. V ostravské ZOO museli utratit mládě žirafy
včera
Sparta vstoupila do Evropské ligy úspěšně. V Arménii nad Araratem vyhrála 4:1
včera
Írán dal najevo, že se nevzdá Hormuzského průlivu
včera
Protrhla se Desná. Před 110 lety došlo k nejtragičtější události na české přehradě
včera
Babišova vláda oznámí nová opatření kvůli vysokým cenám paliv
včera
Muž vyhrožoval útoky, například na prvňáčky. Policie ho dopadla a obvinila
včera
Lobbista Janoušek opět chce od státu milionové odškodnění
včera
V Mönchengladbachu prý mají zájem o kouče Sparty. Priske je ale rád na Letné
včera
Všichni v Evropě mluví jen o válce, stěžuje si Babiš. Připomněl Einsteinova slova
včera
Babí léto je letos velmi pravděpodobné, prozradili meteorologové
včera
Ukrajinci masivně zaútočili na Moskvu. Oběti jsou hlášeny z obou válčících zemí
Rusko i Ukrajina hlásí mrtvé během vzájemných víkendových útoků. Ukrajinské drony ve velkém počtu zaútočily na Moskvu, ruské bezpilotní stroje zabíjely v okolí Kyjeva i dalších oblastech. O útocích informovala britská stanice BBC.
Zdroj: Lucie Podzimková